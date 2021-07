Cameroun : Le richissime pasteur Essomba est mort !

Agé de 62 ans, l’homme de Dieu s’est étaient très tôt ce dimanche 18 juillet 2021.

Les fidèles du Pasteur Martin Tsala Essomba ne verront plus jamais ses miracles en présentiel. Pour cause, l’homme de 62 ans a rendu l’amé vers 4 heures du matin ce dimanche 18 juillet 2021 des suites d’un accident vasculaire cérébral(AVC) au siège de son Assemblée à Yaoundé.

Selon les sources, le Pasteur Dr Tsala Essomba a lancé le dernier soupir alors qu’il était en route pour la clinique le Jourdain à Yaoundé. Pour l’heure, le corps du fondateur de l’Assemblée chrétienne « Va et Raconte » se trouve à morgue de l’hôpital Gynéco obstétrique et pédiatrique de la capitale politique du Cameroun.

A en croire les témoignages des fidèles, le promoteur de la chaine de radiotélévision « Fréquence Vie » et des journaux « Cameroun Soir » et « Va et Raconte info » a dit la messe hier, 17 juillet et semblait pourtant « bien portant ».

Dans l’Assemblée que le disparu a créée il y a 16 ans, c’est la consternation totale des brebis, orphelines de leur berger dont ils ne verront plus jamais les miracles, exceptés à travers les supports numériques.

En attendant le programme des obsèques du Pasteur, les fidèles de l’Assemblée chrétienne « Va et Raconte » que la rédaction de Lebledparle.com a rencontrés, disent n’avoir pas perdu la Foi. Malgré le départ de « Papa », ils restent dans la prière car, « tout ce que Dieu fait est bon ! », se rappelle un chrétien.