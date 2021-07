Thaïlande : le pénis d’un homme coincé dans un cadenas pendant deux semaines

Un Thaïlandais a subi une défiguration permanente de son pénis après l’avoir coincé dans un cadenas pendant deux semaines.

Le célibataire, âgé de 38 ans, a serré le dispositif métallique autour de la base de ses organes génitaux lors d’un acte sexuel bizarre, mais il a perdu la clé et son pénis a commencé à enfler.

Il n’a pas réussi à retirer le petit cadenas et l’a laissé sur son pénis pendant plus de 14 jours, jusqu’à ce qu’il s’infecte et que la douleur devienne si insupportable. Il a été transporté d’urgence dans un hôpital de Bangkok.

Sa mère a déclaré aux médecins que son fils « aime faire passer son pénis dans de petits trous. »

Elle a expliqué aux services d’urgence que son fils n’a pas de petite amie et qu’il s’ennuyait parce qu’il était resté à la maison pendant la pandémie de Covid-19.

« Mon fils n’a pas de petite amie. Il est resté beaucoup à la maison pendant la pandémie parce qu’il a peur de sortir.

Il m’a dit qu’il avait fait cela parce qu’il s’ennuyait et qu’il aime faire passer son pénis dans de petits trous. J’étais en colère contre lui pour m’avoir fait honte comme ça et je lui ai dit de ne plus recommencer. »

L’officier de secours Thongchai Donson a déclaré avoir reçu l’appel d’urgence mais que la blessure était « pire que prévu » et a dû transporter l’homme à l’hôpital le plus proche.

Les médecins ont passé plus de 30 minutes à utiliser un cutter électrique pour trancher la serrure métallique. Ils ont glissé une fine feuille de métal entre la barre et la peau de l’homme pour éviter qu’elle ne soit coupée et lui ont injecté de l’eau sur le corps pour la lubrification.

Une fois qu’il a été libéré, ils ont administré une crème antibiotique et donné à l’homme des comprimés de pénicilline.