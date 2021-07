Un ministre de Ouattara demande à Gbagbo de quitter la…

Ce samedi 17 juillet 2021, Mamadou Touré , le ministre de la jeunesse, de l’insertion professionnelle et du service civique était avec les jeunes de la région du Gbêkê. Au cours cette rencontre, le jeune ministre Mamadou Touré s’en est pris à l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo.

Mamadou Touré, le ministre de la jeunesse, de l’insertion professionnelle et du service civique et porte-parole adjoint du gouvernement a déclaré: “Si Gbagbo ne veut pas que moi petit là, je lui réponde, qu’il quitte la politique et nous donne des jeunes. S’il reste un acteur de la politique, mais c’est normal que d’autres acteurs lui répondent. Comme nous aussi, on peut nous répondre “.

Selon ses dires, au cours de la dernière conférence d’Adama Bictogo où il l’a assisté, beaucoup de personnes ont affirmé qu’il était trop jeunes pour lancer des répliques à l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo.

Dans son discours, il a précisé: “Quand le directeur exécutif Adama Bictogo et moi avons répondu à Gbagbo. Des gens qui aiment infantiliser, disent que Touré, petit là, ne doit pas répondre à Gbagbo. Ils ont oublié que quand Gbagbo était candidat face à Houphouët-Boigny en 1990, il avait l’âge que j’ai aujourd’hui”.