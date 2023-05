Cameroun : un militaire pris en flagrant délit de braquage

Le militaire a tenté de s’emparer de l’argent d’un gérant de kiosque de transfert mobile money.

Le caporal Ngono Jean Gaitan âgé de 29 ans et en service au Bataillon Blindé de Reconnaissance (BBR), escadron instructions à décidé de braquer la boutique de Mme Djoupo Tene Liliane au quartier Ndogpassi. Selon Mimi Mefo Info, le militaire s’est introduit dans cet espace marchand vers 10 heures ce dimanche 30 avril, prétextant une transaction mobile money le soldat était armé d’un fusil de type M 21 S N° 12660 et chargé de 22 munitions.

Pendant que la victime apprêté les espèces, le mis en cause pointe son arme sur elle, lui intimant l’ordre de remettre l’argent, apprend-on dans un message porté. La dame déclenche rapidement l’alarme de sécurité de sa boutique, alertant ainsi le voisinage. Le militaire-truand prend la fuite mais sera vite rattrapé par la population. Une enquête a été ouverte par la brigade territoriale de Bassa

Les agents des forces de maintien de l’ordre s’illustrent de plus en plus par des actes répréhensibles. Récemment, quatre policiers en formation au centre d’instruction et d’application de Mutengene ont été renvoyés pour détention, consommation de stupéfiants, ivresse manifeste et escalade à répétition.

Ils ont été présentés aux autres pensionnaires du centre lors d’un rassemblement. Prenant la parole à cet effet, le commandant du centre d’instruction et d’application de la Police de Mutengene déclare qu’ils ont “refusé de suivre, d’appliquer, d’exécuter les consignes qui leur ont été passées depuis leur arrivée au CIAP de Mutengene. Ils sont leurs propres fossoyeurs. Car comme nous le disons, c’est chacun qui creuse sa tombe”.

Source CA