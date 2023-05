Sonko a peur de la prison…Il remplit des cars qui quittent la…

Ousmane Sonko est un politicien atypique. Il veut combattre le régime de Macky Sall avec tous les moyens nécessaires. Il demande à ses partisans d’avancer, de se battre, d’aller en prison et même de mourir. Mais lui, il n’avance jamais et a surtout peur de la prison. Ses principaux lieutenants sont passés par la case prison excepté lui et Birame Souleye Diop qui mesure ses paroles. Depuis l’annonce de la date de son procès pour viol, Ousmane Sonko multiplie les attaques et les appels à la désobéissance. Il invite les jeunes à faire barrage à son procès au prix de leur vie…

Ousmane Sonko aime emprunter le langage d’un guerrier, sauf qu’il a peur d’aller au front. Les seules fois où il fait des simulacres d’aller au front, c’est pour inventer ensuite des agressions orchestrées contre sa personne, comme cette histoire ridicule d’attentat monté contre sa personne pour l’assassiner. Ousmane Sonko est un manipulateur né. Peu importe pour lui, les manières d’accéder au pouvoir.

Ousmane Sonko est confronté à un gros nœud. Il doit faire face au procès qui l’oppose à Adji Sarr. Un procès à gros risque pour lui. Si les faits de viols répétitifs et de menaces de mort contre lui sont avérés, il court droit vers une peine d’emprisonnement ferme, mais également la perte de ses droits civiques et politiques. Les enjeux sont énormes. Le maire de Ziguinchor est conscient de ce qui l’attend. Il panique.

Sonko sait que le procès Adji Sarr lui sera fatal et il veut un remake des émeutes de mars 2021. Selon des sources, des partisans de Bignona et de Ziguinchor qui lui sont acquis, font mouvement vers la capitale. Il veut créer des mouvements de foule sur la route du procès et organiser des manifestations gigantesques. Sonko veut rendre impossible la tenue de son procès car il sait qu’il y laissera des plumes. Il a d’ailleurs fait appel à Tivaouane où il se trouvait ce week-end aux jeunes pour sortir dans la rue le jour de son procès.

Ousmane Sonko n’est pas du tout serein. Il cache certaines choses qu’il n’aimerait voir dévoilées le jour de son procès contre Adji Sarr. C’est comme s’il a des choses à se reprocher. Ousmane Sonko cherche à s’extirper des bras de la justice, en envoyant les jeunes au front pour installer le chaos. Peine perdue pour lui. Le ministre de l’Intérieur Antoine Diome a tout anticipé avec les forces de défense et de sécurité.

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, veille sur tous les déplacements de la capitale du sud vers Dakar. C’est pour dire que les FDS veillent au grain. Cette fois-ci, Sonko est pris à son propre piège car la police et la gendarmerie veillent…Tous les plans de Sonko butent sur l’anticipation des Forces de l’ordre.

Macky Sall a été clair et l’a dit : « Ce qui s’est passé en 2021 ne se répétera plus jamais ». On peut le croire, car depuis cette annonce, toutes les velléités d’installer le chaos par Ousmane Sonko dans le pays, sont mises à nu. Ousmane Sonko invente toutes sortes de mensonges et de genres de complots montées contre sa personne, car il sait que les forces de l’ordre sont prêtes et restent vigilantes, quand il s’agit de défendre les intérêts de la nation.

Ousmane Sonko a peur. Il sait que le Sénégal en entier est à l’écoute de ce procès pour enfin découvrir la vérité sur ce qui s’est passé réellement au salon Sweet Beauté. Visiblement, il ne veut pas que cela se sache. Ousmane Sonko sait bien qu’il risque gros et qu’à l’issue de son procès face à Adji Sarr, il risque la prison. Hélas, il a une peur bleue de la prison, malgré les visages de « guerrier » de sa personne qu’il cherche à montrer.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn