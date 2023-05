Le Palais précipite la rupture entre Sonko et Khaf…c’est la guerre !

En politique, aucune relation n’est éternelle. Cette vérité, les leaders de l’opposition radicale vont le découvrir à leur dépens. À moins de dix mois de la présidentielle, Ousmane Sonko et Khalifa Sall se voient déjà en frères ennemis. Le choc des ambitions éloigne ces deux membres de la coalition Yewwi Askan Wi. Si le patron de Taxawu Sénégal et celui du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) sont au bord de l’affrontement, c’est parce que Macky Sall a bien joué son rôle de trouble-fête.

La chose que la coalition Yewwi Askan Wi redoutait, est en train d’arriver. La course à la présidentielle divise les ténors de cette puissante coalition de l’opposition. Ousmane Sonko et Khalifa Sall ont le même rêve. Mais les chemins qu’ils ont pris, diffèrent. Tenu en otage par une procédure judiciaire à son encontre, l’ancien maire de Dakar est obligé de faire les yeux doux au président Macky Sall. Khaf a besoin d’une amnistie ou de l’abrogation des articles L29 L30 du code électoral. Sinon, il ne sera pas candidat en 2024.

La meilleure manière pour lui de recouvrer son éligibilité, c’est d’aller à la table du dialogue. Et Khalifa a clairement fait savoir qu’il n’était pas contre l’idée d’aller à la table du locataire du Palais. « Le dialogue doit avoir lieu. Ce n’est pas nos petites personnes qui intéressent la population, mais le pays. Est-ce qu’il n’est pas opportun à un moment d’aller sur une table pour discuter. J’ai horreur de la politique de la chaise vide », avait fait savoir Khaf qui est à l’écoute de la coalition Yewwi Askan Wi et la plateforme F24.

Mais Khalifa n’a pas le choix. Avec ou sans ses camarades de l’opposition, il est obligé d’aller au dialogue. Son parti a déjà donné son accord. Et Khaf a besoin d’un compromis avec le pouvoir pour sauver sa candidature. Dans le cas contraire, il risque encore de rater une élection. Ce qui fera le bonheur de Sonko. Mais contrairement à lui, le maire de Ziguinchor refuse catégoriquement de négocier avec son principal adversaire, Macky Sall.

« Pour le peu qu’on en sait, sous ce format actuel, c’est un appel au dialogue pour liquider et isoler Ousmane Sonko et le Pastef pour casser l’opposition en donnant un bonbon à chacun. C’est un dialogue pour valider une troisième candidature anticonstitutionnelle. Notre génération ne peut pas entrer dans ce deal-là, jamais ! », avait déclaré Sonko lors d’un point de presse suivi par Xibaaru, ce 1er mai. Une déclaration qui prend le contre-pied de Khalifa.

Mais cette position ne surprend personne. Sonko a toujours fait la politique de rue. Alors que Khalifa Sall, socialiste dans l’âme, veut conserver ses attributs d’homme d’Etat. En refusant le dialogue, Sonko veut éviter d’être redevable à Macky Sall. Son orgueil risque de le conduire à sa perte. Parce que le locataire du Palais a clairement fait savoir qu’il ne forcera personne à venir dialoguer. Mais Macky compte barrer la route à Sonko et ses pyromanes.

Mais la vérité est que la rupture entre Sonko et Khalifa Sall est déjà actée. Si l’ancien maire de Dakar part au dialogue, le F24 risque de le suivre. Ce qui fera de Sonko l’unique perdant. Le leader de l’opposition sera de plus en plus isolé. La décision de Khalifa Sall est de bonne guerre. Quand l’opposition s’opposait au parrainage, Sonko et ses camarades sont allés en chercher. Lorsque Khalifa croupissait dans les prisons de Macky, Sonko était candidat aux élections.

D’ailleurs, c’est ce qui a fait qu’il soit arrivé troisième derrière Idrissa Seck. Actuellement, Sonko est plus préoccupé par sa participation à la présidentielle qu’à l’amnistie de Khaf. Ne serait-ce que pour tout ça, Khalifa Sall a le droit de ne pas suivre le leader de Pastef. Mais les patriotes ne voient pas les choses sous cet angle. La volonté de Khalifa d’aller au dialogue vient de le placer dans la liste des traîtres de Pastef. Les bouches «puantes» de Pastef ont déjà commencé à mettre Khaf et Karim Wade dans le sac des dealers.

Ce qui vient de sonner la fin du compagnonnage entre Sonko et Khalifa Sall. Les deux leaders peuvent faire semblant d’être en de bon termes. Mais la guerre silencieuse entre leurs militants sur les réseaux sociaux, prouve le contraire. L’un va tuer l’autre. Et leur guéguerre place Barthélémy Dias dans une position très inconfortable. Le maire de la ville de Dakar risque de voir son amitié avec l’un de ces candidats voler en éclats…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru