Sonko et ses 12 projets phares…un avant gout de sa vision pour le Sénégal

Aujourd’hui avec le déroulement de son plan Marshall, qui aspire à transformer radicalement les potentialités naturelles, sociales, économiques, politiques et culturelles dont dispose Ziguinchor, en est un avant-goût de sa vision pour le Sénégal qu’il aspire à faire dérouler une fois à la tête de ce pays.

En effet, la mise en avant de ces 12 projets phares témoigne de la clarté de la vision d’Ousmane Sonko et de sa détermination à la concrétiser. Ces projets montrent qu’il a une compréhension approfondie des enjeux de développement et qu’il sait comment y répondre de manière holistique et efficiente. Cela inspire confiance et espoir pour l’avenir du Sénégal si jamais il accédait à la présidence.

Il est certain que si Ousmane Sonko devient président, il mettra en œuvre les projets structurants nécessaires pour changer la donne au Sénégal. Il est déjà en train de démontrer sa capacité à mener une politique ambitieuse dans sa ville d’enfance, et nous sommes convaincus qu’il sera à la hauteur des défis qui se présenteront à lui s’il est élu à la magistrature suprême. Nous prions donc pour qu’il ait la sagesse, la clairvoyance et la persévérance nécessaires pour accomplir cette mission qu’il s’est donnée au service de la nation sénégalaise.

Aliou Fabregas Ndiaye