Can-2021 : Aliou Cissé écarte Mbaye Diagne pour le Congo et Swaziland

Le sélectionneur national sera face à la presse demain, jeudi 31 octobre, pour publier la liste des Lions retenus pour les deux premières journées des qualifications de la Can-2021. Le Sénégal doit affronter le Congo (13 novembre à Thiès) et l’Eswatini (ex Swaziland) (19 novembre, chez l’adversaire).

Dans son édition de ce mercredi, le quotidien sportif Record informe que Mbaye Diagne ne sera pas de la partie. Le journal avance qu’Aliou Cissé fera donc une nouvelle fois sans l’attaquant du Fc Bruges, qui n’est plus appelé depuis la dernière CAN.

Record impute l’éloignement de Mbaye Diagne de la Tanière à son faible temps de jeu en club (aucune titularisation en 5 matches) et, surtout, son manque d’efficacité avec les Lions. Le journal rappelle qu’en 9 sélections, dont 2 comme titulaire, l’ancien joueur de Galatasaray affiche zéro but.