Sonko pris encore dans les méandres de l’Atlas : Un autre scandale de 13 Milliards de F CFA qui fait jaser …

Ousmane Sonko est vraiment mal barré. Celui qui veut toujours jouer le Saint parfait, est de très loin le visage qu’il veut présenter au peuple sénégalais. Une fumeuse affaire somme de 13 (treize) Milliards de F CFA, ayant transité dans le compte bancaire de la société Atlas, vient d’alimenter les conversations, du moins, dans certaines chaumières. Nos radars qui se mêlent de tout, nous révèlent que ladite société créée en 2017, appartiendrait au leader du parti Pastef. Le compte bancaire en question aurait vu transiter durant cette même époque (2017), la faramineuse somme de 13 043 717 875 CFA-5(cf. BICIS GROUPE BNP CPTE NO 6151066300144017 ATLAS SARL LOT 47 SUD FOIRE CITE SOCADEO / DAKAR SN RC 2017-27246 MOUVEMENT DU CPTE LE 31-12-2017 :13 043 717 875 F CFA ).

Aujourd’hui, les citoyens sénégalais exigent de M.Sonko des éclairages sur cette question. Comme pour lui dire, défendre une doctrine (Bonne gouvernance, assainissement des finances publiques, transparence, etc.) et en prendre une autre (Se mêler à ces choses –là pas catholiques), c’est de la pure et pire hypocrisie. N’est-ce pas Sonko–La-Solution ?