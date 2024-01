CAN 2023 : la Zambie arrache le nul à 10 contre la Tanzanie

La Tanzanie, tout proche d’une victoire historique à la CAN, doit finalement se contenter d’un nul contre la Zambie, dimanche au stade de San Pedro, lors du 2e match du groupe F de la Coupe d’Afrique des nations. Un résultat qui n’arrange personne avant le dernier match de la phase de poule.

Peu convaincantes lors du premier match, les deux équipes jouaient leur survie à la CAN, en particulier la modeste Tanzanie, 121e mondiale, sélection la moins bien classée de cette compétition. Et qui dispose d’un nouveau sélectionneur, après la suspension du Belgo-Algérien Adel Amrouche, suspendu après des propos polémiques sur l’influence du Maroc sur le football africain.

Contre la Zambie, c’est son adjoint Hemed Suleiman Moroko qui officie sur le banc du stade de San Pedro, dimanche 21 janvier, pour la deuxième journée du groupe F.

La Tanzanie domine légèrement le début de rencontre, mais aucune des deux équipes ne parvient à cadrer.

Après un premier raté, Msuva bénéficie d’une deuxième chance : bien servi dans la surface après un ballon récupéré au milieu de terrain, il adresse une frappe tendue dans la lucarne de Mulenga (1-0, 12e). L’occasion pour lui d’attirer les projecteurs, et peut-être de retrouver un club, après que la JS Kabylie l’a « libéré » en décembre après 6 mois, peu convaincue par ses prestations.

La Zambie pousse pour revenir mais c’est très brouillon, et malgré plusieurs tentatives, ne trouve pas le cadre, ni Emmanuel Banda, ni Sakala et Daka, qui se gênent à la retombée du ballon et le laissent filer à côté (30e).

La Tanzanie, logiquement, joue bas et tente de conserver le ballon au maximum

La Zambie pousse de plus en plus pour revenir avant la pause, obtient des fautes et des coups de pied arrêtés. Comme face au Maroc, les Taïfa Stars multiplient les fautes pour stopper les velléités adverses. Ce qui leur avait valu de finir à 10 et de se prendre une valise par le Maroc (0-3).

Mais cette fois c’est la Zambie qui connaît le même sort. En retard sur un duel aérien, le capitaine Kabwé écope d’un carton jaune, le deuxième, synonyme de retour aux vestiaires (45e). C’est l’incompréhension chez les Chipolopolos, sonnés par cette première période catastrophique.

Toujours peu concentrés, au retour des vestiaires, les Zambiens manquent de se faire surprendre d’entrée par Denis, seul au second poteau, dont la frappe passe au-dessus.

Une alerte qui remet les Chipolopolos dans le match, qu’ils tentent de prendre à leur compte. Musonda, seul au second poteau, loupe une belle occasion en frappant à côté.

Les Taifa Stars, de leur côté, se contentent de faire tourner le ballon, trop heureux d’entrevoir leur première victoire en Coupe d’Afrique.

Samata, par deux fois, manque de sceller le sort du match (70e), mais comme durant toute la rencontre, les frappes manquent de précision. Le rythme est nettement retombé, malgré quelques rares tentatives zambiennes. Jusqu’aux ultimes minutes de la rencontre, quand Patson Daka, peu en vue jusque-là, coup un corner d’une tête rageuse et libère les siens (1-1, 89e). Un but qui change tout et offre 7 minutes d’arrêts de jeu intenses, enfin.

Le score en reste là.

