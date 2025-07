Convocation de Madiambal : La réaction de Birahim Seck

Réagissant à la convocation du journaliste Madiambal Diagne, ce mardi, à la Division Spéciale de Cybercriminalité (DSC), Birahim Seck n’a pas mâché ses mots. Le membre de la société civile estime que la convocation du patron du groupe Avenir Communication est injustifiée.

« Il n’a fait que relayer, via un tweet, des propos soulevés par un responsable de Pastef sous forme de questions. Son second tweet portait sur une invitation aux responsables de Pastef, qui exercent une pression sur la justice pour arrêter Badara Gadiaga, à privilégier un débat d’idées plutôt qu’une arrestation. Pour moi, ces deux tweets ne justifient pas une convocation à la DSC. C’est une convocation de trop, et c’est pourquoi, en tant qu’organisation de la société civile, nous sommes ici pour soutenir Madiambal Diagne. Nous refusons que les Sénégalais soient bâillonnés ou intimidés. Permettre à ceux au pouvoir de s’exprimer librement tout en refusant aux autres le droit de répliquer, ce n’est pas la démocratie », dénonce M. Seck.

Concernant la mise en demeure du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) adressée au groupe Futurs Médias, Birahim Seck parle d’acharnement.

« La TFM n’est pas en cause dans cette affaire. Au contraire, l’émission a offert une tribune équitable au député et au chroniqueur. Cette mise en demeure relève de l’acharnement, et nous n’accepterons pas ce musellement de la presse. La vérité est que les nouvelles autorités ont supprimé le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED), chargé de veiller au respect de l’éthique et de la déontologie par les journalistes, les techniciens et les entreprises de presse. En l’absence de cet organe d’autorégulation, tout part dans tous les sens sans encadrement », souligne-t-il.

Pour conclure, le membre du Forum Civil a tiré à boulets rouges sur l’actuel régime.

« Le pouvoir de Pastef multiplie les erreurs. Ils se croient encore dans l’opposition, pensant tout se permettre, mais ils se trompent gravement. Qu’ils sachent que les Sénégalais qui les soutenaient hier sont les mêmes qui se mobilisent aujourd’hui. Les priorités sont ailleurs. Nous faisons face à des problèmes économiques et sociaux, les ménages en souffrent. Qu’ils s’attaquent aux véritables enjeux des Sénégalais au lieu de se perdre dans ces futilités et ces débats personnels. Les responsables de Pastef, s’ils veulent vraiment aider le président Faye et son Premier ministre à gouverner, doivent changer de posture. Ces convocations tous azimuts ne changeront rien, car les gens continueront de parler », a-t-il conclu dans des propos rapportés par nos confrères de Seneweb.