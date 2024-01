CAN 2023 : le programme de ce 18 janvier…La Côte d’Ivoire sur le terrain

Ce jeudi, la phase de poule de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) entame sa deuxième phase en Côte d’Ivoire. Cette journée sera notamment marquée par un choc entreles Ivoiriens et le Nigéria. Voici le programme complet de la CAN du 18 janvier 2024.

Match CAN 2024 : l’affiche du jour (jeudi 18 janvier 2024)

L’affiche de ce jeudi 18 janvier 2024 se tiendra à 18 heures au Stade Olympique Alassane Ouattara d’Abidjan. Dans le cadre du groupe A, la Côte d’Ivoire sera en effet opposée au Nigéria. Ce duel entre deux poids-lourds du continent africain promet d’être endiablé et surtout plein d’enjeux. Si les Eléphants ont plutôt bien entamé leur tournoi en venant à bout de la Guinée-Bissau (2-0) grâce à des réalisations de Seko Fofana et Jean-Philippe Krasso, on ne peut pas en dire autant de la sélection nigériane.

Malgré un but de la star du Napoli Victor Osimhen, les Super Eagles n’ont pas pu obtenir mieux que le point du match nul (1-1) contre la Guinée Equatoriale. Pour les hommes de Jose Peseiro, il est donc déjà urgent de prendre des points pour passer cette phase de poule.

La Côte d’Ivoire tentera de son côté d’obtenir une seconde victoire de rang qui les rapprocherait considérablement des huitièmes de finale.

Les autres matchs de la CAN du jeudi 18 janvier 2024

Deux autres rencontres auront lieu ce jeudi. À 15 heures, la Guinée Equatoriale affrontera la Guinée Bissau.

Le troisième match se tiendra enfin à 21 heures et s’annonce déjà électrique. L’Égypte défiera en effet le Ghana. Incapables de battre le modeste Mozambique (2-2), les Pharaons doivent se remettre dans le sens de l’avant et prendre des points. Les Blacks Stars sont également dans l’obligation de se racheter après avoir subi une humiliante défaite contre le Cap Vert (0-1).

Source Topmercato