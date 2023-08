Candidat de Benno : Pape Sarr recadre les prétendants

Les cinéma des prétendants

L’enfumage autour des candidats à la candidature pour la présidentielle de BBY est certainement la plus grande fumisterie à laquelle on assiste depuis l’existence de cette coalition, qui n’a jamais rien perdu dans ce pays depuis l’avènement de Macky SALL. Ces gens qu’un décret a rendu populaire un jour par la volonté d’un seul homme n’ont même pas attendu que ce dernier prenne congé pour le défier ouvertement t et au grand jour en se déclarant candidat pour l’élection présidentielle de 2024.

La plupart n’ont jamais eu besoin de se fatiguer pour bénéficier des largesses et positions qui leur ont octroyé la possibilité de se montrer à la face du Sénégal comme des hommes d’état. Ce sont pour la plupart des hommes dans l’Etat qui ont eu maille à occuper des posture d’état sans bravoure ni aucun mérite édifiant. In Fine ces gens ne méritent pas notre respect en se comportant comme ils le font puisqu’ils se sont fait à l’aune de BBY. Même le jeune Diao du Fouladou devenu riche comme Crésus qui s’est illustré dans la défiance à BBY comme j’ai pu le faire a Louga, reste dans l’ingratitude du refus de s’aligner alors qu’il doit tout à Macky SALL.

Il aurait pu rester inconnu dans les méandres de la direction des impôts et domaines sans jamais pouvoir se donner des moyens de se fabriquer une carapace politique. Quand des gens comme Abdoulaye Diouf SARR ou Abdoulaye Daouda Diallo sont incapables de faire profil bas pour laisser au seul chef sa liberté de ton et de choix, c’est qu’il n’ont plus grand-chose à faire du Président. Ces faits démontrent ainsi qu’il avait bien raison de garder son « ni-oui ni-non » à propos de sa candidature parce que ces velléité mal contenues auxquelles on assiste auraient alors démarré bien plus tôt. Le discours du ministre de l’agriculture Ali Ngouille Ndiaye reste dans ce lot l’un des plus dérangeant puisqu’il dit que rien ne pourrait l’écarter de sa candidature tout en clamant qu’il reste fidèle à Macky SALL parce qu’étant sa seule possibilité rationnelle de choix. Quelle outrecuidance !

Oui mon Lion a souvent pêché dans les castings mais je suis certain cette fois qu’il fera un choix judicieux. La raison voudrait que ces fumisteries autour des candidatures s’arrêtent au moins pour ceux qui bénéficient encore du décret du Président. Continuer de s’accrocher à ses strapontins tout en défiant le boss est très mal venu et Doudou KA fait bien de demander à ceux qui ne peuvent plus obéir d’avoir alors la décence de démissionner. Le peuple vous regarde et il jugera d’abord votre capacité à vous accommoder à l’adéquation incontournable entre le dire et faire et votre humilité à vous oublier face à la prochaine candidature de mission qui ne peut s’opérer que dans le cadre d’un continuum collectif autour des seuls objectifs de développement qui vaillent : Le PSE et tous les projets et programmes mis en place pour que le rêve pour 2035 soit une réalité.

Nous serons de ceux qui s’obstineront à continuer le rêve d’émergence et à nous lever tous les jours pour œuvrer dans ce sens en empruntant tous les sillons déjà tracés , en les ajustant au besoin, et en en rajoutant d’autres. Le PNADT qui doit traduire la promesse de l’acte 3 de la décentralisation en mettant en œuvre les orientations de la LOADT sera un des arguments phares et le PAVART qui doit l’accompagner nous portera vers un équilibre de notre écosystème de développement. Le Biotope Sénégal à des raisons d’émergence si la biocénose que prévoit le PAVART dans son maillage entre les Sénégalais du Sénégal et ceux de la Diaspora trouve dans les filières et niches de développement de notre territoire un formidable leviers d’essor économique. Seul l’ANAT et son DG continuent d’être dans cette dynamique de progrès et dans la compréhension que les réalisations régaliennes doivent rencontrer l’assentiment des citoyens à entreprendre pour développer ce pays. Personne d’autre ne le fera a la place des sénégalais eux-mêmes.

Il n’y pas besoin d’acte 4 à inventer, alors que le chemin de l’acte 3 n’est pas encore abouti. Alors il faut que quelqu’un aille dire à Serigne Gueye Diop le bon Maire de Sandiara que reformuler le PSE pour nous le resservir n’est pas une trouvaille et n’est en rien pertinent, et que le Sénégal et sa complexité ce n’est pas la Commune de Sandiara. Nous avions les coudées franches pour défier les choix du Président sur les territoires lors des locales et des législatives mais nous n’aurions jamais poussé le bouchon aussi loin dans ces joutes si nous étions sur des postures résultantes de décret du chef de l’état. Alors ne mélangeons pas tout.

Il s’agit pour nous de choisir un candidat pour la continuité des réalisations, pour que les reformes devant permettre d’atteindre l’émergence se fassent avec plus d’acuité, que la prégnance des difficultés des citoyens dans un pays pauvre comme le Sénégal trouve des solutions et des consentements dans l’effort de réalisation et d’abnégation nécessaires à notre construction collective, afin que le Sénégal de tous reste un Sénégal pour tous. Bien évidement les réalisations doivent s’opérer avec plus de compétences et moins de politique afin que la mise en œuvre à bien des égards ne ressemble point à un cataplasme sur une jambe de bois.

Tout cela doit continuer de se faire sans aucun préjudice pour un effort constant et soutenu d’éradication des nuisances et autres terrorismes d’un nouveau genre, que le manque d’inhibition des réseaux sociaux à fini de transformer en primo-résistance désarticulée pour quelques jeunes désorientés et mal éduqués. Oui les jeunes ont bon dos dans ces traquenards politiciens où ils sont les plus nombreux à payer de leur vie et de leur liberté dans un contexte social où des adultes souvent lâches et opportunistes enveniment le climat pour mieux jouer leur chance d’accéder aux lambris dorés du pouvoir qu’ils croyaient définitivement à portée de main. Samba Yakatan à clairement échoué, même les pigeons qu’il a souvent manipulés rechignent à le secourir à tel enseigne qu’Ousmane BA le nasillard canadien se permette un avis de décès de son mentor, pendant que l’autre Ousmane, le Tounkara tout crasseux cette fois, essaie de se faire oublier, comme toute personne traquée.

Pauvre Mbaye Peetakh, il semble qu’à ce jour il échoue même à faire une grève de faim porteuse de liberté provisoire tant les chefs d’inculpations qui lui sont opposés sont lourds de conséquences. A présent il faut que nos candidats de BBY arrêtent de nous tympaniser de leurs sottises et de leurs déclarations de candidature à deux balles. Qu’ils gardent intactes leurs ambitions de développement pour ce pays et restent tous dans une optique de mission collective avec un Président proposé par Macky SALL, le seul vraiment habilité à le faire. La personne choisie ne sera en rien le meilleur candidat mais il sera le leader dans le cadre d’une candidature et d’une équipe de mission pour continuer à mettre en œuvres les promesses d’émergence pour 2035.

Arrêtez où démissionnez pour être plus justes et pour montrer votre prédisposition à servir ce pays dans le cadre d’un collectif. Il y va de votre consentement à garantir une adéquation à dire des choses qui s’accommodent de vos faits et de vos actes. Pour l’harmonie recherchée dans vos engagements à servir ce pays il ne peut y avoir de directeurs et de ministres qui acceptent les charges que le Président donnent par décret tout en le défiant dans sa tâche déjà adoubée de nous choisir un candidat. Cette fois c’est justifié plus pour vous d’ailleurs que pour nous, puisque vous étiez tous des « rien-devenu-quelqu’un » par la seule volonté du Président de la République.

Ceux qui pensent que le chemin tracé est bon doivent laisser au constructeur de cette prospective la responsabilité de se choisir un successeur. Vous n’êtes pas meilleur que nous ! vous êtes juste un peu plus nombrilistes ! Attendons que le Président choisisse, soyez tous prêt à remplir vos missions et en silence s’il vos plaît ! Ne vous méprenez surtout pas à croire que vous y arriverez sans Macky SALL. Lui seul, avec notre appui certain, mènera à la victoire.

Pape SARR

Duc de Diapal