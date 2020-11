Caricatures : Les musulmans du Sénégal sonnent la mobilisation

Les caricatures du Prophète et les propos blasphématoire du Président français continuent de faire réagir le monde musulman. Réuni, ce jeudi, au Centre Islamique de Dakar, le Rassemblement des Sénégalais contre l’islamophobie, a porté la réplique à Emmanuel Macron.



« Le Sénégal qui se glorifie souvent de ses 95 % de musulmans ne pouvait rester en reste. Une centaine d’organisations socio-religieuse…a décidé de porter la réplique à cet intégriste laïc, qu’est le Président français Emmanuel Macron », a dit Mame Matar Guèye, qui a lu la déclaration préliminaire.



Pour montrer à la face du monde que le Sénégal est contre tous propos blasphématoire à l’encontre du Prophète, le Rassemblement des Sénégalais contre l’islamophobie appelle toute « la Oummah islamique sénégalaise et tous les compatriotes, épris de paix et de justice ce samedi 7 novembre au place de la Nation pour dire Non à l’islamophobie et aux caricatures blasphématoires ».

Mame Makhtar Guèye et Cie qui précisent que la marche est autorisée, invitent tous les musulmans à s’habiller en blanc le jour-j.



Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru