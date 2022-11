Vente de cartes APR : un gros fiasco…le siège n’était pas rempli

LANCEMENT DE LA VENTE DES CARTES : UN VÉRITABLE FIASCO ORGANISATIONNEL*

L’alinéa premier de l’article 3 du règlement intérieur de l’Alliance Pour la République Yaakaar dispose :*« L’adhésion à l’APR – YAAKAAR donne droit à la carte du parti.»*

Après le deuxième congrès, organisé le 01 décembre 2018, le lancement de la vente des cartes d’hier constituait la troisième activité majeure d’envergure nationale de notre jeune Parti. *Un événement présidé par le Président camarade Macky Sall.*

Sur ce, l’évènement devrait briller dans l’organisation mais pas ce qu’on a vécu hier.

Notre force politique c’était la mobilisation sociale de tous les militants. *On devrait voire une marée humaine de la station Elton jusqu’au rond point Cheikh Béthio* pour marquer la grandeur de l’événement d’hier.

Mais hélas ! *Le siège national n’était pas rempli comme on s’y attendait.*

Les organisateurs ont pêché sur toute la ligne. *Aucune prise de paroles pour les responsables nationaux des structures du Parti.* Le camarade Président Macky Sall ne mérite pas cela. *Le grade le plus élevé dans les rangs de l’APR c’est le militantisme*, partant de ce postulat, les camarades républicains méritent plus de considérations et de respect.

Pourquoi nous pêchons dans l’organisation d’événements majeurs ?

*Aucun militant de l’APR présent ne peut restituer fidèlement les propos du camarade Président Macky Sall lors de sa prise de parole.*

Seule une mauvaise organisation justifie cet état de fait.

L’événement d’hier nécessitait une bonne organisation pour que les militants présents rentrent chez eux avec un message clair venant du leader.

Si on ne rectifie pas ces manquements, notre réveil sera brutal.

Chers camarades militants de l’Alliance Pour la République (APR) Yaakaar, nous sommes à quelques mois de l’élection présidentielle de février 2024 et si nous voulons conserver le pouvoir, il nous faut impérativement réussir le pari de la mobilisation sociale lors de ces événements, une bonne organisation dans l’événementiel et la remobilisation des troupes en vue des échéances futures.

*Dans un Parti libéral, on construit un projet d’organisation sociale.* Et ce projet d’organisation sociale s’appuie sur des *PRINCIPES* et des *VALEURS*.

Un Parti politique d’obédience libérale démocratique, *c’est un Parti qui récompense le MÉRITE, qui récompense le TALENT, qui récompense les RISQUES, et qui récompense les RESPONSABILITÉS.*

C’est ça l’essence d’un Parti politique d’obédience libérale démocrate.

Ceux qui ont du mérite, on leur confère la place qui correspond à leur mérite, ceux qui ont du talent qu’ils soient récompensés dans leur talent quelque soit le domaine auquel ils l’exercent, ceux qui osent prendre des risques, qu’ils soient récompensés lorsqu’ils arrivent au bout de leurs efforts à faire des résultats et enfin ceux qui osent affirmer leur responsabilité qu’on puisse leur conférer un statut qui correspond à leur capacité d’assumation des responsabilités.

*Matar GUEYE, militant de l’Alliance Pour la République Yaakaar, Dakar – Patte d’Oie – Cité Soprim*