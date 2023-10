Casa Sports : Réélu…Seydou Sané fixe le cap

Le club fanion du Sud, le Casa Sports, a tenu son assemblée de renouvellement ce samedi. Et c’est par une résolution que l’actuel Président, Seydou Sané a été reconduit à la tête du club pour un autre mandat de quatre ans.

Une réélection à l’unanimité qui a séduit le Président Seydou Sané qui a réagi en ces termes : «C’est avec une grande émotion après 2 mandats successifs caractérisé par des hauts et des bas que je me vois de nouveau à travers une résolution des supporters Allez Casa, de l’amicale des anciens joueurs, du Comité des sages du casa du Comité Directeur sortant, encore avoir la confiance de tous les sociétaires pour conduire, en ma qualité de Président, pour 4 années encore les destinées de ce prestigieux Club qu’est le Casa sports.»

Pour Seydou Sané, cette élection sans voix discordantes est une marque de confiance mais surtout un sacerdoce, un défi que lui lance ceux qui lui ont fait confiance. Il ne compte donc pas les décevoir mais pour y arriver, il compte sur tout le monde pour relever tous les défis.

Le chemin est long et les défis nombreux mais pour les prochaines années, Seydou Sané a des objectifs à atteindre, ces défis sont tirés du plan stratégique 2030 du club qui vise entre autres:

– optimisation d’un fonctionnement administratif : finir la construction de « la Maison du Casa », renforcer l’équipe administrative en nommant un manager général, un chargé de la gestion du patrimoine et du développement des projets, un chargé du partenariat et des relations extérieures;

– Optimisation des résultats sportifs : élaborer la charte du joueur du dirigeant et des techniciens du casa sports; gagner une coupe du Sénégal en petite catégorie, pour le football féminin être sur le podium ou gagner une finale;

Pour l’équipe professionnelle gagner de nouveau la coupe du Sénégal et/ou le championnat; se qualifier en phase de poule dans les compétitions inter club africain; jouer une finale africaine dans les années 2030; soutenir davantage en renforçant les moyens matériel humain et financier à l’athlétisme en tant discipline sportive qui nous donne beaucoup de satisfaction ; s’ouvrir à d’autres disciplines tel que le beach soccer; renforcer la formation à tous les niveaux

– Optimisation de la gestion et de la rentabilité financière ; renforcer et diversifier le partenariat et élaborer un manuel des procédures sur la gestion financière ; multiplier et élargir la carte du sponsoring et du marketing ; atteindre un budget de fonctionnement d’un milliard en 2030;

– au plan de la mobilisation sociale installer les comités allez-casa dans tous les départements du Sénégal et au niveau de la diaspora.

Les autres dirigeants du Club et les fans adhérent entièrement à ce plan du Président du Casa Sports et comptent jouer leurbpartition l’atteinte de ces objectifs

L.Badiane pour Xibaaru