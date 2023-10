Candidat à la présidentielle…Sibérou Dieng veut mettre l’humain au cœur de ses préoccupations

La déclaration de candidat à la candidature se multiplie. En effet Sibérou Dieng, Président de la Renaissance Centriste And Ligueye Sénégal a déclaré officiellement sa candidature à l’élection Présidentielle de février 2024. Ce dernier veut mettre l’humain au cœur de ses préoccupations. Il se dit être celui qui donnera de l’espoir à la jeunesse, aux femmes l’espoir qu’ils ont perdu à cause de ce qu’il appelle «mal gouvernance, du népotisme entre autres ».

Le candidat de la Renaissance Centriste And Ligueye Sénégal a fait le plein hier, à la maison de la presse, lors de la déclaration de sa candidature. Dans son programme qu’il veut servir les sénégalais si une fois élu président, c’est «Une santé pour tous ; De l’Eau pour tous ; L’Education pour tous (Instructions, Orientation, Formations et Qualification) ; La Sécurité pour tous ; l’habitat pour tous ; Assainissement pour tous ; L’Emploi pour tous ; La Liberté tous ; Les biens culturels pour tous ; L’égalité devant la justice pour tous ; L’égalité dans la répartition des richesses -La Solidarité comme dogme. », a déclaré Sibérou Dieng.

Candidat à l’élection Présidentielle de 2024, il rassure : « Vous saurai-je d’une posture attentive quant à l’ex- posé de ma vision du meilleur d’un épanouissement Intégral pour mon cher pays le Sénégal, qui s’appuie de prime à bord sur un fondement éthique de vie sociale, que je voudrai stable, fraternelle et solidaire, et dont la santé morale se mesurera non seulement, par notre détermination à lutter contre la corruption, la dépravation des mœurs, l’enrichissement illicite, mais aussi par une prise de conscience aigüe du « Sens Civique », prenant en aversion le népotisme, le laxisme, l’irresponsabilité et le clientélisme ».

«Notre pays ne se construira qu’avec ses fils, imbus d’une citoyenneté âmes, une foi inébranlable en leur devenir, un savoir-faire élogieux, un esprit sans commune mesure car détenant au plus profond de leurs d’initiative allant, doublé du don de la communication, mais surtout, sachant prévoir, analyser et comprendre à leurs justes valeurs, les problèmes et autres contraintes socio-économiques de nature endo et exogène qui assaillent notre nation dans toute ses variantes et domaines d’activités, mais qui aussi, sachent mettre en œuvre orientations et actions concrètes et appropriées devant apporter des remèdes et solutions idoines et durables », a dit S. Dieng.

Pour relever ce défi Sibérou Dieng s’adosse sur la dignité humaine. Selon lui, «la dignité humaine demeure pour « NOUS » une notion morale, qu’il importe de justifier surtout en ces moments de crises ou déperditions, dépravation et inculture, semblent plus étroitement liées de l’aliénation de l’HOMO SENEGALENSIS tout court, fortement handicapé dans la gestion de son vécu quotidien par la cherté de la vie ».

Le parti Renaissance Centriste And Ligueye Sénégal se dit prête à relever d’une part, par une éthique de comportement citoyen selon nos coutumes, une appropriation de connaissances solides des matières et agrégats socio-économiques, comme préalables à la définition et à la conception de tous projets de société ; d’autres part réunir toutes les énergies physiques et spirituelles de la nation toute entière et entrainer toute cette synergie dans un même élan pour l’atteinte d’un seul objectif à double impacts « Prospérité » dans la paix et la justice sociale (abondance pour un mieux-être ».

A l’en croire, «Cette forte ambition pour un devenir radieux de notre peuple, s’appuiera sur un libéralisme de centre droit que prône la Renaissance Centriste avec son programme qu’il vous soumettra, libéralisme pouvant être considéré comme ne méthode repensée à la faveur de circonstances actuelles, devenant ainsi de matière assimilable et efficace. Aussi, ne s’agit-il guère d’une réorienta- on idéologique encore moins d’une remise en cause de notre sensibilité libé- le et démocratique, mais d’un choix pragmatique devant prendre en charge us aspirations profondes du peuple Sénégalais, aspiration au progrès dans la stabilité, la justice, la démocratie, la concorde et la fraternité ».

En outre, il veut apporter « Un nouveau « discours » ; Une nouvelle typologie du concept de la responsabilité militante ; Un nouveau profil social, économique et culturel de la nation ; Une Emergence Eclairée dans le Concert des Nations ».

Cheikh Diallo pour Xibaaru