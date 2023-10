Cauchemar à Benno : ça chauffe sur le candidat…les preuves !

Macky Sall a balisé la voie pour une victoire au premier tour du candidat de Benno. Il a réduit l’opposition à sa plus simple expression comme il l’avait promis. Son opposant le plus farouche est en prison. Le parti qui menaçait Benno a été dissous. Et la coalition qui avait une chance d’entraver le chemin du candidat de Benno a volé en éclats. La stratégie de Macky Sall était de baliser le terrain pour son candidat. Chose qu’il a réussi avec brio. Mais à trois mois et demi de la présidentielle, l’inquiétude gagne les rangs de Benno. Les bases ne suivent pas le candidat de Benno…surtout à Dakar et Mbacké les deux départements qui comptent le plus d’électeurs au Sénégal.

Tous les efforts effectués par Macky Sall sont en train d’être réduits à néant par Amadou Ba, lui-même pourtant candidat désigné de Benno Bokk Yaakaar à l’élection présidentielle de février 2024. Beaucoup dans les rangs de Benno Bokk Yaakaar avaient proposé leur candidature comme candidat à l’élection présidentielle. Le choix n’a pas du tout été facile pour Macky Sall qui a finalement décidé d’opter pour Amadou Ba.

Un choix qui n’a pas du tout été facile. Macky Sall fait tout pour que celui qu’il a choisi pour être le candidat de la mouvance présidentielle, remporte l’élection aisément en février 2024. Hélas, les informations ne sont pas bonnes du tout du côté de Benno Bokk Yaakaar. Tous les observateurs politiques pensaient que les choses allaient être faciles pour le candidat de Benno. Que Nenni !

Ça se complique pour le candidat Amadou Ba. Malgré les apparences, les bases militantes affichent une certaine réticence vis-à-vis du candidat. Ce n’est pas le raz-de-marée derrière Amadou Ba. Les campagnes pour la récolte de parrainage n’attirent pas les militants.

A Dakar, le parrainage aux Parcelles Assainies supposé être la base politique d’Amadou Ba n’a pas attiré grand monde. A Touba aussi. On a noté l’absence de plusieurs responsables politiques de la commune de Touba comme le maire Abdou Lahad Kâ, Abdou Lahad Seck Sadaga, les jeunes responsables connus du landernau politique comme Général Diane Gueye, Bathie Sogue, Bassirou Diagne pour ne citer que ceux-là. Le Ministre Conseiller Abdou Lahad Mbacké Gainde Fatma est lui-même absent du pays.

Pour le lancement du parrainage à Mbacké, plusieurs responsables ont boycotté. Les responsables de Touba et de Mbacké n’ont pas répondu à l’appel du maire Gallo Ba. A part, Omar Sarr, aucun responsable n’a fait le déplacement. Une bagarre entre jeunes de Touba et de Mbacké proches de Gallo Bâ a été notée. Plusieurs maires du département n’ont pas répondu présent mais certains d’entre eux ont quand même envoyé un représentant.

Avec tout ça, Amadou Ba peut dire adieu à sa victoire au 1er tour et s’apprêter à vivre le cauchemar du second tour. Amadou Ba, malgré tous les efforts du Président de la République qui fait tout pour qu’il gagne l’élection, ne rend pas la tâche facile. Il y a un manque d’implication personnelle de sa part sur le terrain politique pour qu’il obtienne la victoire dès le premier tour.

Tous les observateurs s’accordent pour dire que la seule chance d’Amadou Ba à l’élection présidentielle de février 2024 est qu’il passe dès le premier tour. Un second tour ne sera pas aisé pour lui, contrairement au candidat de l’opposition qui fera face à lui dans de telles circonstances. Il semble qu’Amadou Ba ne soit pas encore conscient de cette situation.

Sans le soutien massif de Dakar et Touba qui comptent le plus grand nombre d’électeurs au Sénégal, il est tout simplement impossible de remporter une élection présidentielle dès le premier tour au Sénégal. Amadou Ba ne fait rien pour obtenir le soutien massif des électeurs de ces deux souscriptions du Sénégal. Tous les efforts effectués par Macky Sall pour lui assurer la victoire dès le premier tour risquent d’être vains.

Une élection présidentielle demeure avant tout, la rencontre d’un homme avec son peuple. Et sur ce plan, Amadou Ba présente un lourd handicap. Il s’appuie sur l’aura du Président Macky Sall pour espérer remporter l’élection présidentielle dès le premier tour. Ce qui ne peut être le cas, s’il ne fait aucun effort sur le terrain politique. Il est en train de perdre les batailles de Dakar et Touba, les deux les plus importants bastions électoraux du Sénégal.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn