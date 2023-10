Pastef hanté par le pouvoir…les querelles pour des postes font rage

L’ex parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est dans toutes les sauces. Ousmane Sonko et ses camarades ont beau nier la réalité mais ils sont obsédés par le pouvoir. Une obsession qui est en train de causer leur destruction. Au sein du parti dissous, c’est déjà la guerre des postes. Une guerre qui a commencé depuis fort longtemps. Mais c’est au sein de l’Assemblée nationale qu’elle a connu son apogée.

Le divorce est désormais consommé entre Taxawou Sénégal et ses alliés de l’ex Pastef. Le compagnonnage a pris fin lors du renouvellement du bureau de l’Assemblée nationale. Les camarades de Khalifa Sall ont démissionné du groupe parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW). Et s’il en ainsi, c’est à cause des manœuvres souterraines des députés du parti de Ousmane Sonko. Birame Souleye Diop, président du groupe parlementaire de Yewwi et membre de Pastef, a tout fait pour écarter Abba Mbaye et Cie.

Ce qui a poussé les membres de Taxawou Sénégal à quitter ledit groupe parlementaire. Par la bêtise de Pastef et leur volonté de tout contrôler, Yewwi a perdu quatre postes importants, dont celui du deuxième questeur, du vice-président, du secrétaire élu et de la commission. Benno Bokk Yakaar en a profité pour dépouiller l’opposition de tout. Désormais, il ne leur reste plus que des postes de seconde zone. Signant ainsi la fin d’une coalition à l’agonie.

Ce qui prouve que Yewwi est une coalition exclusivement à la solde de Sonko. Chose que Xibaaru n’a cessé de prouver. En acceptant les caprices de Pastef, les autres leaders de YAW sont tout aussi fautifs que les patriotes. Ils ont laissé filer tous les postes stratégiques pour les beaux yeux de Sonko. Une bête résolution qui donne au groupe parlementaire de Benno tous les pouvoirs. Pour les quatre prochains mois, Macky Sall n’aura plus de problème pour faire passer ses projets de loi.

Les patriotes ne sont que dans les querelles de postes. Pour un parti, qui se réclame anti-système, il ne fait pas mieux que ses prédécesseurs. Alors qu’ils ne sont pas arrivés au pouvoir, Ousmane Sonko et ses camarades passent tout leur temps à se discuter des postes. S’ils ne le font pas avec leurs alliés, comme avec Taxawou Sénégal, c’est au sein du parti qu’ils se querellent pour des broutilles à la vue de tout le monde. Ils ne s’en cachent plus désormais.

Si Birame Souleye Diop peine à s’affirmer au sein de Pastef c’est à cause de cela. Il est l’un des rares à pouvoir suppléer Ousmane Sonko. Mais avec son refus de lâcher un de ses postes, il s’est fait des ennemis chez les patriotes. Bon nombre d’entre eux ne lui pardonnent pas d’avoir défié directement l’autorité du PROS (Président Ousmane Sonko). Une querelle interne qui prive ce parti d’un de ses membres fondateurs.

Ce qui fait de Pastef un parti pire que ceux du système. Élire Ousmane Sonko ou un de ses successeurs reviendrait à continuer le partage du gâteau. Une fois au pouvoir, ils feront pire que le régime de Macky Sall. Non seulement, ils risquent de transformer le Sénégal en royaume. Mais ils font faire de notre pays, un futur État gazier, un régime purement islamiste. Au grand bonheur de leurs alliés des «forces occultes». Ce qui ne sera pas sans conséquences pour les sénégalais.

Alors, il devient impératif pour les sénégalais de se faire une raison. Ousmane Sonko et ses camarades sont les seules menaces contre le pays. Ils ont fini par le prouver. Les patriotes ont tout fait pour déstabiliser ce pays. Depuis mars 2021, ils s’attèlent à cette tâche sans succès. Politiquement, leurs programmes ne valent pas mieux que ceux de leurs prédécesseurs. Chose que bon nombre d’électeurs ont comprise. D’où leur réticence à l’idée de suivre le maire de Ziguinchor.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru