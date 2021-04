Ce mari jaloux poignarde sa femme…300 fois

Un mari « jaloux et possessif » qui a poignardé sa femme 300 fois au cours d’une attaque brutale a été emprisonné à vie.

George Leather, 60 ans, a infligé entre 50 et 100 blessures au visage et au cou de Paula Leather, 56 ans, et entre 200 et 300 blessures au corps de celle-ci, selon le tribunal.

La Cour d’assises de Liverpool a appris que la victime était méconnaissable lorsque les policiers sont arrivés sur la scène à leur domicile à Prescot, Merseyside, à 1h20 du matin le 16 novembre 2020. Le père de trois enfants a été arrêté sur les lieux du crime et accusé de meurtre. Une autopsie a conclu que la victime était morte de coups de couteau à la tête.

Le tribunal a entendu comment il avait soumis sa femme à une relation abusive pendant plusieurs années avant l’attaque « brutale ».

Le mari avait initialement plaidé non coupable lors d’une audience en février de cette année, mais vendredi dernier, il a changé son plaidoyer en coupable et a été emprisonné pour une durée minimale de 18 ans.

S’exprimant au nom de la famille de Mme Leather, l’inspectrice en chef Helen Bennett a déclaré : « C’est vraiment un crime horrible et brutal. Il s’agit vraiment d’une agression horrible et violente qui a coûté la vie à une mère. Les enfants de Mme Leather, Jason, Jessica et Matthew, ont été dévastés et ont eu du mal à accepter la manière brutale dont elle est morte. »

« George Leather était un homme injustement jaloux et possessif et, bien qu’il n’y ait eu aucun rapport antérieur à la police, la famille croit que Paula vivait une relation abusive avec son mari depuis des d’années. »

Mme Leather a travaillé au supermarché Asda de St Helens pendant 25 ans.