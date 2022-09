Ce Nigerian obtient la nationalité américaine et est…tué par balles

Un Nigérian abattu quelques jours après avoir obtenu la nationalité américaine

Un homme armé qui est toujours en liberté a tiré et tué un Nigérian du nom de Vincent Omalu le 20 août dans le nord-est de Baltimore aux États-Unis.

Omalu n’était devenu citoyen des États-Unis que récemment cet été. La victime avait été tuée par une seule balle tirée à partir d’un SUV Infiniti, gris ou argenté, sur son véhicule. La police de la ville aurait décrit la mort de Vincent Omalu comme « un hasard ».

Le frère de la victime, Linus Omalu, qui était présent au moment de la fusillade, rejette cette affirmation. Selon Linus, l’incident a eu lieu dans le nord-est de Baltimore sur East Northern Parkway, juste à l’ouest de l’intersection avec Fairdel Avenue. Il a affirmé qu’au moment de l’incident, lui et Vincent venaient d’un rassemblement culturel avec d’autres immigrants africains.

« Mon frère est un gars très innocent. On va travailler, on revient. On reste avec notre famille. Je ne sais pas pourquoi il lui a tiré dessus. Je veux juste lui demander pourquoi il a tiré sur mon frère.”, clame son frère.

Il a affirmé que lorsqu’un coup de feu a retenti, Vincent conduisait le véhicule. « Dès que j’ai entendu ça, je me suis retourné pour lui faire face. As-tu entendu ? J’ai demandé”, dit-il. Lorsque Linus a vu que son frère avait été touché et que la voiture avait perdu le contrôle, il a déclaré qu’il devait immédiatement saisir le volant. Le coupable est parti dans un véhicule et n’a pas été retrouvé depuis.

WJZ a cité le détective Donny Moses du département de police de la ville de Baltimore disant : « À ce stade, il n’y a rien. C’est comme si ce véhicule venait de disparaître et nous savons que ce n’est pas le cas.” Linus a déclaré que sa famille a peur de quitter la…Lire la suite ici