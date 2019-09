Ce que nous ne savons pas de Imam Ratib de Massalik

Serigne Bassirou Lô, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est un soufi très tôt baignée dans les sciences islamiques. Lobservateur a dressé son portrait.

Très tôt confié à Serigne Souhaibou Mbacké, fils de Serigne Touba, il sera par la suite envoyé à Diourbel par son père, auprès de Serigne Mor Mbaye Cissé où il mémorise le saint coran qu’il écrit entièrement de sa main.

Agé de 59 ans, Serigne Bassirou Lô, désigné imam ratib de la mosquée Massalikoul Jinaan de Dakar, est le petit-fils Serigne Ndame Abdourahmane Lô, le quatrième disciple à avoir fait allégeance à Cheikh Ahmadou Bamba, après Serigne Adama Guèye, Serigne Ibrahima Sarr et Serigne Massamba Diop Sahm. Le nouvel imam alors chargé des enseignements du saint coran et de la Sunna, a hérité de la deuxième cité (Darou Halimoul Kabir, actuel Ndame) fondée par Serigne Touba.

Né en 1960 à Darou Salam Kayel dans le département de Mbacké durant le khalifat de Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife général des mourides, il a été baptisé par Serigne Bassirou Mbacké, père de l’actuel khalife, sous ndiguel de Serigne Fallou.

Peu connu du grand public, Bassirou Lô, décrit comme un homme très discret, est le fils de Sokhna Astou Mbacké (fille d’un neveu de Cheikh Ahmadou Bamba) et de Serigne Moustapha Lô, un grand conférencier qui faisait le tour du monde, également représentant de la Ligue islamique mondiale au Gabon. Un serviteur de Serigne Mourtada devenu le représentant de la confrérie mouride au Gabon.

La formation aux sciences islamiques et à la littérature musulmane amèneront Bassirou Lô tour à tour au Niger, en Côte d’ivoire et en Arabie Saoudite. Admis à l’école de Ryad, il y décroche son baccalauréat avant d’être orienté à l’université imam Ibn Saoud de la même ville. En 1989, il obtient sa maîtrise en sciences islamiques et littératures modernes et sort major de sa promo.

À la recherche d’horizons nouveaux, il quitte le Moyen-Orient et s’installe aux Etats-Unis où il acquiert de nouvelles connaissances dans le domaine islamique, apprend la langue anglaise et se forme à l’informatique. Bibliothécaire et professeur d’arabe au centre islamique de New York, imam dans une grande mosquée de New York, il devient attaché du consul général du Sénégal à New York, de 2004 à 2010. Retour définitif au Sénégal, en 2013 lorsqu’il reprend ses activités au niveau de son daara, à Darou Salam Kayel. Il anime aussi des conférences dans la sous-région, au nom de l’institut Al Azhar de Serigne Mourtalla à Saint-Louis. Le nouvel imam de Massalik parle et écrit couramment le français l’anglais et l’arabe.

source: seneweb