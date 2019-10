Céline Dion publie une photo inquiétante (Regardez)

La série noire continue pour Céline Dion. La diva québécoise a donné le coup d’envoi de sa tournée mondiale il y a quelques jours, chez elle, au Canada. Mais depuis, rien ne va plus. Plusieurs concerts de Céline Dion ont dû être reportés à cause d’un virus. Puis, un technicien a été électrocuté et emmené en urgence à l’hôpital alors qu’il installait un décor sur la scène. Ce jeudi, l’interprète de « Pour que tu m’aimes encore » a une nouvelle fois subi un coup dur, puisqu’elle a encore dû annuler ses dates du 4 et 5 octobre, et les reporter au mois de février.

Sur Instagram, la chanteuse, visiblement affaiblie, fatiguée, a posté une vidéo pour s’excuser auprès de ses fans. On y découvre une Céline Dion vulnérable, triste, comme on ne la voit jamais. « Par où commencer ? Je suis simplement désolée. Vous savez que pour moi c’est plus difficile de canceller un spectacle que d’en faire un. Je suis désolée de vous décevoir. C’est difficile d’être ici et d’attendre que les guérisons se fassent, c’est pénible, j’ai l’impression de vous laisser tomber. Je sais que c’est grâce à vous que je peux faire ce que j’aime. J’ai été frappée par un virus à la gorge, ça arrive malheureusement, je pensais vraiment que j’irai mieux mais ma voix n’est pas revenue à 100%. Merci de croire en moi depuis mes tout débuts, je vais passer à travers avec votre espoir. Je vous aime et je reviens vous voir tous bientôt. »