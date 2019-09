CELLULE REPUBLICAINE D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION (CRIC)…COMMUNIQUÉ

La Cellule républicaine d’Information et de Communication (CRIC) exprime toute sa satisfaction après les événements qui se sont déroulés le weekend du 27 au 29 septembre 2019. Le Sénégal a vécu des moments forts de son histoire à travers l’inauguration de la mosquée Massalikoul Djinane le vendredi 27 septembre 2019, la poignée de mains historique entre l’ancien président Abdoulaye Wade et l’actuel président Macky Sall et, enfin, la libération de l’ancien maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall.

La CRIC félicite la Umma islamique en général et la communauté Mouride en particulier pour la construction de la grande et magnifique mosquée, sise à Colobane, qui étale au grand jour la grande capacité de mobilisation et d’organisation des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba. L’inauguration de la mosquée Massalikoul a montré encore une fois la belle cohabitation entre les Sénégalais, toutes confessions confondues. Deux faits majeurs expliquent cet état de fait : 1. les Tidjanes ont fait leur Khadratoul Jumaa dans l’enceinte de la mosquée Massalikoul Djinane ; 2. l’église Sainte-Thérèse a été ouverte aux musulmans, très nombreux, qui y ont effectué la prière du vendredi.

La CRIC salue la réconciliation entre les présidents Macky Sall et Abdoulaye Wade à l’occasion de ce moment de ferveur, devant le khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké qui a joué un grand rôle dans ce rapprochement historique. Cette poignée de mains est un symbole très fort qui apporte plus d’espoir dans la cohésion nationale que le peuple sénégalais a toujours appelé de tous ses vœux. La CRIC salue, enfin, la libération le dimanche 29 septembre 2019 de l’ancien édile de la Ville de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. En signant le décret n° 2019-1589, le président Macky Sall pose un acte de clémence et de générosité qui doit être considéré comme une décision sage et réfléchie.

La CRIC remercie le président Macky Sall qui ouvre ainsi des perspectives heureuses pour le dialogue national dont le Sénégal, pays de paix et de cohésion, a tant besoin. La CRIC appelle les Sénégalais à cultiver la tolérance et le patriotisme pour un Sénégal uni, prospère et capable de prendre son envol économique et sa stabilité sociale.

Fait à Dakar, le 30 septembre 2019.

LA COORDINATION GENERALE.