Serigne Mountakha Mbacké, un digne héritier de Cheikh Ahmadou Bamba…par Moise Rampino

Encore une éclatante victoire pour l’islam. La communauté musulmane Sénégalaise vient de prouver à la face du monde sa force qui réside principalement sur des valeurs qui ont pour nom la solidarité, l’entraide et le pardon. En faisant de Mazalikoul Djinan la plus grande mosquée Ouest-Africaine, les mourides ont, par le fruit du partage, su montrer aux islamophobes que l’islam ne rime pas forcément avec attentat, guerre civile et fusillade. N’en déplaise aux partisans du Front national qui voient tout l’argent investi dans ce lieu saint comme un gâchis.

Dans son recueil dénommé Mazalikoul Djinan, le fondateur du mouridisme en véritable homme de Dieu prédisait, déjà il y a cela 3 siècles, combattre ces ennemis de l’islam à travers cet édifice religieux. Serigne Mountakha est, par la grâce de Dieu, celui qui a concrétisé cette prophétie. Serigne Touba a toujours combattu les ennemis de l’islam par la force des idées tout le contraire de ses détracteurs occidentaux qui voulaient annihiler ses idées par la force si bien qu’ils eurent senti l’urgence de le déporter dans des lieux criminogènes au Gabon pour en finir une bonne fois pour toute avec lui.

Le fait qu’il eût prié en pleine mer n’eût pas suffi pour éclairer la vision de ces égarés qui, comme des aveugles bornés, refusèrent de voir la réalité en face. Cheikh Ahmadou Bamba fut, au-delà du missionnaire qu’il fut, un Sahaba qui se devait d’implanter l’islam en Afrique noire comme le firent Seydina Aboubacar et Seydina Oumar à la disparition du prophète. Sauf qu’à la différence de ces derniers, il n’eut jamais usé d’armes mais eut toujours cultivé le pardon. Nous nous rappelâmes que la première des choses, qu’il fit lors de son retour triomphal à Dakar, fut de pardonner à ses ennemis.

‘’qu’Ils [les colons] pensent que je suis captif, mais je ne suis captif que de Dieu. Je suis parti puisque voulant avoir le grade des compagnons du Prophète Muhammed (PSL) et pour être l’intercesseur des miens’’, professait-il. Ce qui témoignait une fois de plus la grandeur de ce messie.

Serigne Mountakha Mbacké en demandant au Président Wade, qui eut l’honneur de poser la première pierre de ce musée de l’islam, d’accorder son pardon à son fils putatif Macky Sall vient de prouver qu’il est Serigne Touba car il est à l’image de son grand-père. Pour ces hommes de Dieu aucun bien de ce bas monde ne vaut la peine de se tirailler. De par sa clairvoyance, il sait certainement que Macky Sall est une énième victime des puissances étrangères qui ont fini de faire de l’apériste en chef un maitre esclavagiste à tel point qu’il a les mains et les pieds liés. En réalité, le Khalife Général des mourides a compris que ce sont les lobbys occidentaux qui sont derrière tous les actes maléfiques du Président Macky Sall. Ce sont eux qui furent derrière l’arrestation arbitraire de Karim Wade et la détention abusive de Khalifa Sall.

Pour le bien du Sénégal, le Khalife Général des mourides a bien fait de réunifier ses fils. Cela ne voudrait pas dire que le PDS est devenu une succursale de l’APR ou de la coalition Benno Bokk Yakkar. Le président Macky Sall n’est pas notre ennemi mais plus tôt notre adversaire. Nous nous opposons à sa gouvernance et non à sa personne parce qu’après tout nous n’avons rien contre l’homme Macky Sall mais nous fustigeons sa gestion que nous jugeons calamiteuse.

C’est de notre droit de nous indigner face à quelque chose que nous ne jugeons pas bien pour le futur du Sénégal. C’est alors de notre devoir de l’exprimer tout en souhaitant que le chef de l’Etat aura la grandeur et la sagesse d’écouter le message du Khalife général des mourides en arrêtant d’utiliser notamment des armes non conventionnelles (justice sélective et instrumentalisée à sens unique) pour combattre des adversaires politiques. Alors qu’il gère et que l’opposition s’oppose. Le peuple silencieux et souverain arbitrera le moment venu. Encore une fois, nous implorons vos prières, Serigne Mountakha Mbacké, car tout homme de Dieu aimerait vous ressembler parce que vous êtes un unificateur.

Eternel Wadiste

Moïse Rampino