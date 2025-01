Centrafrique : La nomination de Rigobert Song contestée

Lundi, après une rencontre avec Faustin Archange Touadera, président de la République centrafricaine, et le ministre des Sports, Héritier Doneng, la légende camerounaise Rigobert Song a été nommé sélectionneur de la Centrafrique par arrêté ministériel. Problème : comme cela arrive assez souvent en Afrique, et notamment au Cameroun, à l’image du feuilleton Marc Brys l’an passé, la Fédération centrafricaine de football se plaint de ne pas avoir été consultée dans ce processus. Mise devant le fait accompli, l’instance refuse de reconnaître la nomination de l’ex-sélectionneur du Cameroun sur le banc des Fauves du Bas Oubangui.

« La Fédération Centrafricaine de Football a appris avec consternation et surprise par le biais des réseaux sociaux l’arrêté N°002 /MP/SEC/DIR-CAB.2025, du 13 janvier 2025 portant nomination des sélectionneurs de l’Equipe Nationale A. Le Comité Exécutif de la Fédération Centrafricaine de Football réuni en session extraordinaire’ en date du 14 janvier 2025 informe l’opinion nationale et internationale qu’elle n’a pas été associé ni consulté à la prise de cette décision. Par conséquent, elle déclare qu’elle ne se reconnait pas dans cette décision unilatérale contraire aux dispositions en vigueur ‘Les décisions concernant le recrutement des membres des structures d’encadrement doivent rester parmi les droits et compétences réservés uniquement au Comité Exécutif des Fédérations », dénonce un communiqué de la FCF.

L’instance a rappelé qu’elle « avait décidé de nationaliser le poste de sélectionneur des Fauves A. C’est ainsi que l’intérim a été confié à un staff technique entièrement Centrafricain et dirigé par Eloge Enza Yamissi; ancien capitaine des Fauves A ».

La FCF a ensuite terminé par un ultime coup de pression : « Faisant suite au dernier résultat de la qualification de la République Centrafricaine au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) et au moment où le Président de la République, Chef de l’Etat, le Professeur Faustin Archange Toaudera multiplie les efforts pour consolider la paix entre les filles et les fils du pays, la Fédération Centrafricaine de Football qui s’inscrit dans cette vision voudrait éviter toute action visant à créer une crise inutile entre le Ministère en charge des Sports et l’organe en charge de la gestion du Football centrafricain », a prévenu l’instance.

La balle est donc dans le camp du ministère des Sports, qu’on imagine toutefois difficilement faire machine arrière… Clairement pas le genre d’accueil que Song, au chômage depuis près d’un an et son limogeage du poste du sélectionneur du Cameroun, aurait pu imaginer…