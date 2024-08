Centre de santé de Bignona : La radiographie en panne depuis plusieurs mois

Insuffisance d’ambulance, absence de corbillard, vétusté des bâtiments, plateau techniques en deçà des besoins, la note est plutôt salée pour le personnel et les malades qui fréquentent le centre santé de Bignona et comme si cela ne suffisait pas, la radio de la structure est en panne depuis plus de quatre mois et ça commence à faire du bruit.

Le Maire de Bignona a réagi et promet de trouver des solutions mais Bacary Diatta tend la main aux populations et à l’Etat. En effet, pour le maire, la mairie à besoin de ressources et de moyens pour investir dans la santé notamment allouer des moyens technique dans les structures sanitaires et le renouvellement du matériel vétuste.

Pour le corbillard, le Maire a indiqué que la commune de Bignona n’en a jamais disposé et qu’il envisage, si possible de travailler à trouver un corbillard. Pour les ambulances, Bacary Diatta se désole du fait que la durée de vie de ces engins est très courte à Bignona du fait qu’ils sont sur utilisés et cela c’est parce qu’il y a trop d’évacuation sur Ziguinchor vu le plateau technique pas du tout relevé au niveau du centre de santé et le mauvais état de la route Bignona Ziguinchor. A ce niveau, il interpelle les autorités étatiques à qui il demande d’investir sur le plateau technique des structures de santé à Bignona.

La panne de l’appareil de radiographie est intervenue il y a plus de quatre (04) mois mais il semble ne peut être pas formellement saisi par ceux qui doivent l’informer, néanmoins, l’édile de Bignona va faire tout son possible pour trouver une solution.

Et puisque tous ces investissements nécessitent des ressources le maire renouvelle son appel à la population afin que les citoyens comprennent que si personne ne s’acquitte du minimum fiscal, il sera difficile pour la municipalité de répondre toujours aux attentes des populations et les invite alors à payer l’impôt

L.Badiane pour xibaaru