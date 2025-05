Le Cardinal Théodore Adrien Sarr sensibilise les journalistes

Dans un interview avec l’APS, le Cardinal Théodore Adrien Sarr a autant insisté sur l’importance de la presse que la responsabilité qui incombe aux journalistes.

« On ne peut pas se passer de la presse, mais ce n’est pas parce qu’on est journaliste qu’on doit dire n’importe quoi. Il faut vraiment faire attention à ce que l’on dit (…) Le journaliste a la mission de promouvoir la vérité et donner les bonnes informations. Vous avez des informations à donner, faites-le sans que cela n’occasionne des troubles. Et surtout, il faut que le journaliste fasse son travail dans le respect de la personne, de ses données personnelles, etc », a déclaré l’ancien Archevêque de Dakar.

Il a exhorté les journalistes à ne pas semer le mal et en vérifiant constamment les faits. Selon l’homme de l’Eglise, la presse peut contribuer à la stabilité d’un pays, ou, d’un autre côté, contribuer au chaos. Le Cardinal Sarr cite, comme exemple, le conflit sénégalo-mauritanien, dont la haine a été attisée par certains hommes de presse.

« J‘avais remarqué à l’époque, alors que les journalistes étaient plus discrets et mesurés, cette radio disait : voilà ce qui s’est passé à Dakar, voilà ce qui s’est passé en Mauritanie. Ce qui nourrissait un sentiment de vengeance de part et d’autre. Ce n’est pas parce qu’une information est vraie qu’il faut nécessairement la donner », fait-il savoir