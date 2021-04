Ces 10 ministres irritent les Sénégalais…Macky doit les virer

Le Président de la République Macky Sall a toujours eu l’habitude de reconduire dans ses différents gouvernements, les ministres qui sont impliqués dans les scandales. Ça, c’était avant les émeutes. Ces derniers évènements ayant redonné au peuple sa souveraineté et son pouvoir de peser et jauger les décisions présidentielles, le Président Macky Sall devrait réfléchir par deux fois avant de reconduire dans son gouvernement ces ministres qui sont à scandales.

Le Président de la République Macky se serait débarrassé lors du prochain remaniement ministériel, et ce serait tout le peuple sénégalais qui se mettrait à l’applaudir. Voilà des ministres qui ont le don d’agacer les Sénégalais. Des ministres nuls, incompétents, finalement nuisibles pour le Sénégal. Les Sénégalais n’avaient vraiment pas compris et étaient surpris, lorsqu’ils avaient vu ces ministres en dehors d’Antoine Diome qui venait d’être nommé pour la première fois, être reconduits. Tout le monde s’attendait à leur départ du gouvernement, en lieu et place de Mohamad Boune Abdallah Dionne, d’Amadou Ba, de Mouhamadou Makhtar Cissé, de Me Oumar Youm, et d’Aly Ngouille Ndiaye.

Seulement le Président de la République Macky Sall garde toujours cette étrange vision. Depuis qu’il a été élu Président de la République du Sénégal, Macky Sall se distingue par cette habitude à se débarrasser de tous les ministres compétents et loyaux qui se trouvent autour de lui, pour maintenir et même faire venir d’autres connus pour leur médiocrité et qui se rendent célèbres à travers de multiples scandales.

Seulement avec les émeutes ayant secoué le Sénégal, Macky Sall doit en tirer les leçons. Des ministres de son actuelle équipe gouvernementale deviennent indésirables auprès des Sénégalais. Macky Sall n’a pas d’alternative. Ce serait de la provocation à l’endroit des Sénégalais s’il reconduisait ces ministres indésirables de la population.

Qui sont-ils ? Ce sont…

Antoine Diome, l’homme qui a vu des terroristes lors des émeutes du mois dernier,

Abdou Karim Sall le ministre qui raffole de méchouis de gazelles oryx,

Malick Sall, le ministre qui s’épanouit dans le scandale judiciaire

Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre qui a surendetté le Sénégal

Cheikh Omar Anne, le ministre qui irrite les étudiants,

Néné Fatoumata Tall, le ministre invisible de la Jeunesse,

Mansour Faye, le beau-frère du président qui snobe les corps de contrôle

Moussa Baldé, le ministre qui tue les agriculteurs et ment au président avec ses faux chiffres

Moustapha Diop, le ministre qui n’a jamais développé une seule PME

Abdoulaye Diop, ministre au service exclusif de Youssou Ndour et non de la culture

Le peuple ne veut plus de ces ministres. A Macky Sall, de montrer qu’il a réussi à décrypter le message transmis par le peuple, lors des récentes émeutes.

La rédaction de Xibaaru