Son copain chinois est interdit de l’épouser…Elle est zambienne

En Zambie, le petit ami chinois refuse de l’épouser après l’avoir engrossée, elle crie à l’aide

Une jeune zambienne dont le petit ami chinois a abandonné après l’avoir engrossée est désespérée et crie à l’aide. Elle veut que le père de son enfant assume sa responsabilité.

Eunice Nasungwe est une mère célibataire au chômage qui est obligée de chercher des moyens de se nourrir et de subvenir aux besoins de son enfant.

Lors d’une interview accordée à une chaîne locale, Nasungwe a fait part de ses inquiétudes. Selon la jeune femme de 25 ans, elle et son petit ami chinois vivait ensemble pendant de nombreux mois. Il a même payé la dot à ses parents et a promis de l’épouser immédiatement. Tout a changé lorsqu’elle est tombée enceinte. Celui-ci a quitté la maison et n’est jamais revenu à ce jour.

« Il m’a dit qu’il me voulait parce qu’il était seul dans le pays et qu’il voulait une femme avec laquelle il pourrait rester. Maintenant, j’ai un bébé et il m’est difficile d’avoir trois repas par jour. Je suis allée à leur entreprise, on m’a dit qu’ils n’autorisaient que les Chinois à entrer pourtant les Zambiens y travaillent. Je ne sais pas pourquoi ils disent cela. Mon bébé est encore petit, il a besoin de son père, même si c’est un étranger », a-t-elle déclaré.

Nasungwe a également déclaré que le père de son bébé serait l’un des propriétaires de l’entreprise et que l’information qu’elle a obtenue de la direction est que les Chinois ne sont pas autorisés à épouser des Zambiens.