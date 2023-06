Ces célébrités qui cherchent les faveurs de…Sonko

L’appât du gain ou la ruée vers l’or ? C’est ce qui semble se jouer au Sénégal avec certaines célébrités qui cherchent à sauvegarder leurs acquis ou se prémunir de la vindicte populaire en cas d’arrivée de Sonko au pouvoir. On a vu des écrivains célèbres avec une violence inouïe s’attaquer à Macky Sall et lui imputer les responsabilités des violences…même le saccage des Universités du pays. On a aussi vu des artistes et une présentatrice de télé prendre faits et cause pour les pyromanes de Sonko et jeter le discrédit sur le président Macky Sall…Voici les célébrités qui cherchent les faveurs de Sonko…

Ousmane Sonko a lancé un appel à l’insurrection pour déloger Macky Sall du palais. Ousmane Sonko a appelé ses partisans à descendre dans les rues pour participer au Mortal kombat qui l’oppose à Macky Sall… Malgré les appels insurrectionnels du leader de Pastef, des personnes trouvent le moyen d’accuser le Président de la République qui essaie d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

Et ces soutiens de Sonko le sanguinaire ne sont autres que des personnes connues. Il y a d’abord des écrivains qui ont pondu une contribution pour « accuser » Macky Sall sur la gestion de l’attaque des patriotes. Mbougar Sarr, Felwine Sarr et Boubacar Boris Diop ont complètement déchargé Ousmane Sonko qui a jeté ses loups contre les forces de l’ordre.

Ces trois mousquetaires « manchots » ont terni leur plume pour avoir les faveurs de Sonko Et ils ne sont pas les seuls puisque la présentatrice Ndeye Ndack fait partie des lots de souteneurs de Macky Sall. Ousmane Sonko a réussi à « terroriser » de nombreuses célébrités obligées de se soumettre à lui. Même l’architecte Pierre Goudiaby Atépa figure parmi ceux qui qui sont dans les bonnes grâces du leader de Pastef. Lors de l’élection présidentielle de 2019, il avait non seulement soutenu la candidature de Ousmane Sonko, mais lui avait même prêté une de ses villas pour qu’il puisse abriter son directoire de campagne.

Des rappeurs comme Dip Doundou Guiss, Nitt Dof, Ngaka Blindé, Karim Xrum Xaax…ont fait acte d’allégeance à Ousmane Sonko. Ils ne respirent que pour lui. Même les sportifs ne sont pas en reste. L’ancien footballeur international du Casa-Sports, Kabou a apporté son soutien au maire de Ziguinchor. Même l’actuel international sénégalais Krépin Diatta qui évolue à l’AS Monaco n’a pas hésité à afficher toute sa solidarité à Ousmane Sonko après le verdict rendu par la Chambre criminelle de Dakar condamnant ce dernier à 2 ans de prison.

Des prêcheurs, des animateurs de télévision et de radio, la liste est loin d’être terminée. Qu’est-ce qui peut expliquer ce soutien de toutes ces célébrités au maire de Ziguinchor ? Ce soutien de la part de certaines d’entre elles, est loin d’être gratuit. Elles attendent du leader de Pastef des avantages si en 2024, il est élu Président de la République du Sénégal. Elles ont décidé donc de miser sur Ousmane Sonko, espérant remporter la mise en 2024.

Ces célébrités ferment les yeux sur tous les actes commis par le maire de Ziguinchor qui n’hésite pas de se servir de garçons âgés de 14 à 17 ans pour en faire de la chair à canon, uniquement pour sa propre ambition de devenir le propre Président de la République. Ousmane Sonko défie les institutions de la République, recrute des mercenaires, fait saccager des biens publics et privés, mais c’est toujours lui, l’innocent.

Quant à Macky Sall, il est lui désigné comme le véritable coupable de toutes les atrocités commises par la meute lâchée par Ousmane Sonko dans les rues de Dakar et de Ziguinchor. Le comble est atteint même par des célébrités qui disent même se joindre à une campagne initiée pour traduire les actuelles autorités devant la Cour pénale internationale (CPI) pour atrocités commises contre le peuple. C’est dire qu’il y a des célébrités qui sont prêtes aujourd’hui à tout pour plaire à Ousmane Sonko.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn