CESE supprimé…Diaraf Sow rend hommage à ADD

MERCI MONSIEUR LE PRÉSIDENT ABDOULAYE DAOUDA DIALLO

Monsieur le Président Abdoulaye Daouda Diallo. Je tiens à vous remercier du fond du cœur et vous exprimer ma profonde reconnaissance pour l’honneur grandiose et le privilège que m’aviez fait en me choisissant parmi 18 millions de sénégalais comme membre de votre illustre cabinet, d’abord en tant que Conseiller Technique puis en tant que Conseiller Spécial.

Cette belle expérience m’a permis de beaucoup apprendre à vos côtés et à puiser dans votre source intarissable de sagesse, de rigueur, de connaissance en toutes matières, de savoir et d’expérience mais surtout de maîtrise de la culture étatique et de l’administration publique.

Aussi, monsieur le Président Abdoulaye Daouda Diallo, je tiens à vous féliciter pour l’excellent travail que vous avez abattu à la tête du Conseil Économique Social et Environnemental depuis votre nomination par le Président Macky SALL: vous avez métamorphosé le visage du CESE et entamé avec votre belle équipe un travail extraordinaire et formidable conformément à la mission si importante de l’Institution.

Ces collègues Conseillers Spéciaux, Chef de cabinet, Directeur de Cabinet, Secrétaire Général mais surtout le DAF qui méritent toute notre admiration non seulement pour l’engagement fort à vos côtés mais aussi les idées pertinentes, les belles analyses et leurs qualités humaines et professionnelles exceptionnelles qui ont contribué au bon fonctionnement du Conseil Économique Social et Environnemental et au succès de nos missions.

Je tiens a vous réitérer mon engagement sincère, amical et fraternel à vous accompagner avec mon parti dans toutes vos actions et choix politiques.

Travailler avec vous a été un immense plaisir.

Très respectueusement.

Me Diaraf SOW Président national de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene

Conseiller Spécial auprès du Président du Conseil Économique Social et Environnemental