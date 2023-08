C’est fini ! Baye Mandione arrête définitivement la lutte

Après sa récente défaite contre Bébé Diène de l’écurie Soumbédioune à l’Arène nationale dimanche dernier, Baye Mandione annonce la fin de sa carrière

« Il s’agit du sport, parfois on gagne et parfois on perd. Quand je regarde mon parcours, il y a eu des victoires, des défaites et des matchs nuls. Tout a une fin dans ce monde. Récemment, après 12 ans au pouvoir, le Président Macky Sall a annoncé qu’il ne briguerait pas un troisième mandat. Je pense que j’ai déjà obtenu ce que je devais obtenir dans le domaine de la lutte. Je suis extrêmement fier de mon parcours dans l’arène, car c’est grâce à la lutte que j’ai pu contribuer à soutenir les habitants de Thiaroye », a déclaré Baye Mandione dans les colonnes de L’Observateur.

Après une présence de 20 ans dans l’arène, avec 14 victoires, 15 défaites et un match nul en 29 combats disputés, le lutteur de Thiaroye Geum Sa Bopp décide de se retirer définitivement du monde de la lutte.