Serigne Gueye Diop : «L’Etat va bientôt prendre en charge la question de la cherté de la vie»

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a présidé ce mardi, la Journée mondiale de la métrologie. Après avoir souligné l’importance de cette journée dont le thème est « la durabilité », il a également annoncé que des mesures visant à réduire les prix dans le secteur du commerce seront dévoilées dans les semaines à venir.

« L’Etat du Sénégal va bientôt prendre en charge la question de la cherté de la vie », annonce du ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop.

Selon lui, cette question est cruciale et nécessite une concertation avec les différentes parties. « Le Chef de l’État et son Premier ministre ont déjà démarré les consultations », a fait savoir Serigne Gueye Diop lors de la célébration de la Journée mondiale de la métrologie.

« La durabilité » est le thème choisi pour sensibiliser les populations sur l’importance de la métrologie légale. Ce thème a été choisi en raison de son importance pour diverses applications de la métrologie, notamment la mesure de la consommation énergétique dans les industries, les bâtiments et les transports, la gestion des ressources dans l’agriculture et la sylviculture, l’identification des sources de pollution et la définition d’objectifs de protection de l’environnement.

« Dans ce nouveau contexte, il est essentiel de mettre en place des centres de métrologie fiable pour s’assurer que les quantités de pétrole vendues sont exactes et conformes aux normes internationales et aux quantités extraites. La métrologie permettra de garantir que les normes de qualité du pétrole sont respectées ce qui est essentiel pour assurer la sécurité des consommateurs, la durabilité des ressources pétrolières et gazières au Sénégal », a laissé entendre le ministre de l’Industrie et du Commerce dont les propos sont repris par Pressafrik.