Ceux qui renseignent Sonko sont dans ce grand ministère…Révélations !

Ousmane Sonko avait bien raison de dire à Macky Sall qu’il est plus renseigné que lui. Les dernières salves du leader des Patriotes envers le camp présidentiel le prouvent. Sonko vient de faire des révélations sur un dossier confidentiel concernant l’attribution de terres du centre-ville au profit d’un trafiquant d’armes israélien du nom de Gaby Peretz. Comment Ousmane Sonko est-il en possession d’une telle information s’il n’a pas été aidé par quelqu’un qui est au cœur du dispositif…Et cela ne date pas d’aujourd’hui. Sonko est au courant des moindres attributions de terres, de la moindre augmentation de salaires et de tous les contrats financiers de l’Etat…

Ancien haut fonctionnaire, dont le service les Impôts et Domaines a toujours été sous la tutelle du ministère des Finances et du Budget, Ousmane Sonko a réussi astucieusement à placer tous ses pions au sein de ce département de l’Etat. Ousmane Sonko sait tout, même dans les moindres recoins, ce qui se trame à l’intérieur du ministère des Finances et du Budget. Avant de se lancer dans la politique, c’est lui qui avait procédé à la création du Syndicat des travailleurs des Impôts et Domaines dont il était le secrétaire général.

Une transition pour se lancer plus tard dans la politique, après avoir échoué dans son entreprise désespérée de succéder à Madia Diop à la tête de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS). Ousmane Sonko savait dès le début qu’une telle tentative était vouée à l’échec, et qu’il n’avait aucune chance face à Mody Guiro qui n’allait faire qu’une bouchée de lui. D’autant que le principal challenger de ce dernier était Cheikh Diop et non lui, Ousmane Sonko.

Pourtant, Ousmane Sonko avait espéré sur un engagement syndical pour mieux se lancer dans l’arène politique. Ensuite, il a créé son parti politique, et aujourd’hui se retrouve accidentellement sur le devant de la scène politique nationale, par la suite de plusieurs facteurs. On peut citer le fait que le régime ait maladroitement barré de la liste des candidats à l’élection présidentielle de 2019, Karim Wade et Khalifa Sall, mais ensuite qu’il ait été comme d’aucuns le raillent souvent, « Directeur de campagne de Ousmane Sonko » en s’empressant à chaque fois même dans ses sorties les plus banales, à lui répondre.

En ce même moment, Idrissa Seck classé second à l’issue de ces élections de 2019, derrière Macky Sall, mais devant Ousmane Sonko qui était troisième avait rejoint le camp du pouvoir. Qu’est-ce qui restait à Ousmane Sonko pour devenir le principal opposant du régime. Durant tout ce temps, Ousmane Sonko avait réussi astucieusement à tisser sa toile. Du fait de son rang d’ancien syndicaliste en Chef des Impôts et Domaines, un service dépendant au ministère des Finances et du Budget, il avait réussi à étendre ses tentacules.

Beaucoup, dans la corporation des Inspecteurs des Impôts et Domaines dont il fut leur ancien et collègue et qui lui sont attachés, du fait qu’il était leur secrétaire général au sein de leur syndicat, lui livrent toutes les informations sensibles de l’Etat…

Ousmane Sonko est au courant de tout, surtout en qui concerne le domaine foncier. S’il faut rechercher les corbeaux, c’est surtout au niveau du ministère des Finances et du Budget qu’il faut les dénicher. C’est avec une grande assurance que Ousmane Sonko a fait sa révélation au cours de son récent point de presse.

Sans prendre des gants, il martèle : « Il y a un autre contrat entre la famille Peretz et l’Etat du Sénégal. Gaby Peretz s’est portée garant pour une ligne de crédit de l’Etat du Sénégal qui s’élève à hauteur 300 millions d’euros, 196 milliards de FCFA. Et c’est ce même Sénégal qui a un problème d’argent qui va s’endetter encore plus. Le pire est que cet argent n’est pas destiné à construire des hôpitaux ou des écoles, encore moins soulager les maux des Sénégalais, mais plutôt pour acheter des armes ».

Et si Ousmane Sonko n’est pas l’homme le plus renseigné de ce pays ? En tout cas, il est plus renseigné que le Président de la République Macky Sall, lui-même.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn