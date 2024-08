Chaleur à Touba : Le projet ambitieux de Serigne Mountakha

Lors de la cérémonie officielle clôturant le 130e Magal de Touba, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a exhorté les disciples de Serigne Touba ainsi que les bonnes volontés à soutenir l’installation de tentes climatisées dans la cour de la grande mosquée de Touba. Ce projet, initié par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, devrait débuter après la saison des pluies. Cette initiative vise à améliorer les conditions de prière, notamment lors des rassemblements importants comme le Magal, ainsi qu’à offrir un meilleur accueil aux fidèles durant la prière du vendredi, selon Senego.

Cette installation n’est pas une première dans le monde musulman. En Arabie Saoudite, par exemple, la ville de Mina, surnommée « Ville des tentes », accueille chaque année plus de 3 millions de pèlerins durant le Hajj. Le gouvernement saoudien y a installé plus de 100 000 tentes climatisées pour fournir un hébergement temporaire dans cette région au climat souvent plus chaud que celui de Touba.

En parallèle, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a souligné l’importance de poursuivre le soutien aux travaux du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’éducation et la formation (CCAK-EF). Ce projet, financé principalement par la communauté mouride et des donateurs, reflète la vision éducative et religieuse de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du mouridisme. La première phase de construction, qui a coûté 37 milliards de francs CFA, progresse significativement.