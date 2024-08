Procès Sidy Diop : Ce que le procureur demande au juge

Le chanteur Sidy Diop a fait face au juge ce lundi 26 août au tribunal des flagrants délits de Dakar pour défaut de permis de conduire et d’assurance. Pour le défaut de permis de conduire m, l’artiste chanteur a reconnu les faits qui lui sont reprochés devant le juge et a fait son mea culpa. « Je n’ai pas fait exprès et ceci ne se reproduira pas », a-t-il déclaré. Sur la détention de faux papiers de l’assurance, le chanteur a dit : «Je ne savais pas que l’assurance est fausse. C’est celui qui m’a vendu la voiture qui me l’a donnée ».

Son avocat Me Aboubacry Barro est optimiste pour son client, qui a « a fait preuve d’humilité». Me Barro ajoute par ailleurs : « Il a eu à présenter plutôt les pièces afférentes à la circulation du véhicule. Alors, parmi lesquelles pièces, il y avait une assurance, une police d’assurance, qui n’était pas la bonne. C’était une fausse police d’assurance, mais on lui a délivré cette police. Là, l’enquête qui va se poursuivre certainement, va déterminer cette personne-là qui a eu à remettre cette police d’assurance».

Le parquet a requis la relaxe au bénéfice du doute pour le délit de faux. Mais la représentante du parquet a demandé au tribunal de déclarer Sidy Diop coupable des délits de défaut de permis et d’assurance. Pour la peine, le parquet s’en est rapportée à la sagesse du juge.

L’affaire sera délibérée dans quelques heures.