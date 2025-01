CHAN-2025 : Les médias marocains annoncent un possible report

Alors que le tirage au sort du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN-2025) est prévu pour le 15 janvier à Nairobi, plusieurs médias marocains rapportent un éventuel report de la compétition. Certains ont même avancé une nouvelle date pour le tournoi.

Selon ces sources, reprises par Seneweb, la 8e édition, initialement prévue entre le 1er et le 28 février en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda, pourrait finalement se tenir durant l’été, au mois d’août prochain. Les raisons invoquées incluent le retard dans la construction et la mise à niveau des infrastructures devant accueillir les matchs. De plus, plusieurs clubs marocains se montrent réticents à libérer leurs joueurs pour participer au CHAN, ce qui complique davantage la situation.