Changement des horaires de Cours : Une décision inutile et dangereuse, selon…

Pour lutter contre la propagation du coronavirus au Sénégal, l’Inspection d’académie (IA) de Dakar avait décidé de réaménager les horaires des écoles. Mais cette décision ne fait l’unanimité. Connu pour son franc-parler, Moustapha Diakhaté s’est exprimé sur la question, sur sa page Facebook. Selon lui cette cette décision de l’IA est inutile et dangereuse.

Voici in-texto son post fait sur le réseau social :

La décision de l’inspection d’académie de Dakar de changer les horaires des écoles primaires, est impertinente, inutile et dangereuse.

Ce n’est avec la suspension des cours du soir qu’on peut empêcher les écoles d’être des foyers de contamination et les élèves, enseignants et personnels administratifs des vecteurs de la transmission de la covid-19.

La présence du virus dans l’espace scolaire, avec plusieurs cas positifs chez les élèves et enseignants, n’est due aux cours du soir mais certainement au non respect des gestes barrières constaté dans toutes écoles de Dakar et d’ailleurs.