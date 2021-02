Thierno Bocoum : « Que nos chefs d’Etat ne soient pas complices de… »

Le multilatéralisme « plus solidaire » qui y est prôné, « dans le respect de nos différences et de nos valeurs communes inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l’homme », devrait contenter tous ceux qui aspirent à une meilleure gouvernance du monde à travers un changement de paradigmes et d’approches en matière de coopération.

Les importations continuent à être valorisées au détriment des exportations. La marge de développement à travers une gestion efficiente de chaînes de valeurs et une exportation plus accrue de produits découlant de nos matières premières, est ainsi réduite pour toujours.

L’approbation par le parlement français de l’accord de coopération entre le gouvernement de la République française et les gouvernements des États membres de l’UMOA permet aujourd’hui de continuer à affaiblir les économies de l’organisation sous-régionale et de protéger les multinationales européennes. Les investissements en euro sont sécurisés, ainsi que le rapatriement des bénéfices des multinationales qui viennent booster les économies européennes.

Cette forme de multilatéralisme à géométrie variable trouve la complicité de nos chefs d’Etat africains qui dénoncent sans agir. Et préfèrent le plus souvent se taire.

Que nos chefs d’Etat africains prennent leur courage à deux mains et agissent sur la réalité que vivent leurs populations. Nos valeurs, nos us et coutumes constituent une richesse dans la kaléidoscope du monde de la culture et non une tare à laisser enterrer.

Nos ressources naturelles doivent profiter à nos populations.

Le combat pour un monde affranchi de facteurs exogènes doit commencer par l’abolition de l’exploitation de l’homme par l’homme, sous toutes ses formes.