Cheikh Ndiaye à Macky : « Excellence, le peuple est prêt à tous les sacrifices »

Le Coronavirus COVID 19 ne nous laisse que le choix d’une riposte complète à la dimension du chaos qu’il veut installer dans le pays. Excellence, le peuple est prêt à tous les sacrifices !

Le message qu’il fallait dans son fond, dans sa forme, dans son tempérament, voilà le sens et l’épaisseur du discours que SEM Macky SALL a prononcé ce Lundi 23 Mars 2020. Un message qui prend la mesure de la pandémie, qui nous met chacune et chacun face à ses responsabilités et qui engage l’Etat dans une croisade sans merci contre le COVID 19. Au-delà des mesures préventives déjà en cours, il est question maintenant d’état d’urgence assorti de couvre-feu à partir de 20 heures à 6 heures du matin entre autres mesures en cours liées aux restrictions de voyages entre régions. D’un cas le 02 Mars à près 71 cas ce 23 Mars en plus 1000 personnes suivies et qui seront internées dans des réceptifs hôteliers, le COVID 19 ne nous laisse aucun choix autre que celui d’une riposte complète à la dimension de l’ampleur de la propagation du virus. Il appartient donc aux sénégalaises et sénégalais d’appliquer toutes les mesures présentes, difficiles soient-elles, afin que ce virus quitte notre pays et vite. Le succès de toutes ces mesures dépend de notre attitude individuelle et collective. Soyons comme les pays asiatiques qui par la discipline et une application sans merci des mesures d’hygiène, ont vite endigué la maladie. Excellence Macky Sall, vous avez le soutien du peuple. Que Dieu protège la nation !

CHEIKH NDIAYE

RESPONSABLE POLITIQUE APR GRAND YOFF