Cheikh Ndiaye : «Macky Sall veut que son successeur fasse plus que lui…»

Le Président Macky Sall veut que son successeur fasse plus et mieux que lui et dans tous les domaines . Point de chaos derrière lui (Par cheikh Ndiaye)

J’ai bien écouté et apprécié l’entretien que le Président de la République, Son Excellente Monsieur Macky Sall a accordé à la presse nationale. J’ai pu mesurer la grandeur de l’homme , un homme d’État achevé pour reprendre l’expression du Président Abdou Diouf, un homme d’une dimension exceptionnelle qui place toujours les intérêts supérieurs de la nation au-dessus des intérêts partisans et de coterie.

Ainsi , revient , pour le reprendre << la patrie avant le parti>>. Un patriote , un Républicain, un chef, un dirigeant , bref un véritable père de la nation qui a parlé pour rassembler sa famille avant son départ à la tête de L’ État. Il a tous les moyens légaux pour détruire des Mondes( des carrières politiques ), il ne l’a pas fait . Il préfère construire des Mondes suivant le postulat qu’aucune main ne sera de trop pour continuer la marche inexorable du Sénégal vers l’émergence. Alors est arrivée, l’heure de la réconciliation et du pardon .

Qui ne pourra pas s’élever à ce sommet, ne comprendra pas le sens et la portée de son message. Cet entretien révèle incontestablement que le Président Macky Sall veut léguer à son successeur que les sénégalais choisiront librement,un pays stable , de paix et réconcilié afin que dernier ne perde pas temps pour s’attaquer aux priorités.

Le Président veut et travaille en amont à la réussite de son successeur, que celui-ci fasse plus et mieux que lui. Ainsi voudrait-il que, dans le cadre du dialogue que cette période difficile soit vite dépassée et que l’on choisisse le futur Président de la République dans des conditions meilleures.

En dernier ressort, le Président Macky Sall veut que le linge sale se lave entre sénégalais et ni la CEDEAO, ni avec l’Union africaine encore moins avec les Nations Unies. Il vient d’en montrer la capacité par le courage de sa posture; alors aux acteurs de s’élever comme lui.

Cheikh ndiaye

Responsable politique Apr Grand Yoff

Inspecteur de l’enseignement