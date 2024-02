Crise politique…l’impossible dialogue entre Sonko et Macky

Entre le président Macky Sall et Ousmane Sonko, c’est devenu un jeu du chat et de la souris. Chacun tente de duper l’autre pour arriver à sa fin. Le leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) veut sortir de prison. Le chef de l’Etat cherche à se sortir de cette mauvaise situation de crise qu’il a créée en reportant l’élection présidentielle du 25 février 2024. Mais entre ces deux frères ennemis, c’est devenu un amour impossible. Ce, malgré toutes les actions entreprises pour pacifier l’espace politique.

Le président Macky Sall s’est lancé sur la voie de la pacification de l’espace politique. Le pouvoir est sur cette voie. Beaucoup de détenus dits politiques ont déjà recouvré la liberté. Malheureusement, c’est une liberté provisoire. Et c’est la Garde des Sceaux, ministre de la Justice qui le dit. «Toutes les libérations ont été justifiées. Ces libérations sont des libertés provisoires et j’espère qu’ils (les ex-détenus, ndlr) pourront tirer la leçon. Que personne ne pense que la procédure s’arrête là», avait déclaré Aissata Tall Sall. En français simple, toutes ces personnes peuvent être convoquées devant le tribunal à tout moment.

Ces paroles de la ministre ont compromis le dialogue. Elles ont confirmé ce que tout le monde savait déjà. En acceptant de faire des compromis, Sonko voulait «sauver» ses partisans. Malheureusement, il y’en qui ne peuvent pas l’être. Les arrestations se poursuivent malgré le dégel noté ces derniers jours. Contre toute attente, Ngagne Demba Touré a été envoyé à la chambre zéro étoile de Rebeuss. Et faut dire qu’il ne sera pas le seul. Les patriotes qui défieront Macky risquent de le payer très cher. Ils doivent éviter tout contact direct avec le régime.

Ce dialogue devrait aboutir à une probable libération de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Macky Sall espère ainsi désamorcer une grosse bombe. Malheureusement, les choses ne se passeront pas comme il le souhaite. Libérer le leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est un couteau à double tranchant. Le maire de Ziguinchor est cité dans des dossiers graves et le sortir de prison sans aucune forme de procès, reviendrait à confirmer son arrestation pour des raisons politiques. Et là, ce sera à l’Etat de rendre des comptes. Cette arrestation du leader de l’opposition radicale a coûté cher aux sénégalais.

Libéré, le PROS (Président Ousmane Sonko) va perdre son aura. Le leader de l’ex Pastef s’est toujours présenté aux sénégalais comme un révolutionnaire. Tout ce qu’il a eu c’est grâce à sa fougue et sa capacité à mobiliser. Il a toujours tenu tête à Macky, ce qui a poussé ses partisans à l’adorer. S’il accepte de faire des compromis avec le président de la République, il peut être sûr de finir plus mal que Karim Wade. Les patriotes ne sont pas du genre à pardonner. Ils rendent les coups bas au centuple.

À quoi sert un dialogue entre Macky Sall et Ousmane Sonko ? A strictement rien du tout. Le maire de Ziguinchor a toujours nourri une haine pour son adversaire. D’ailleurs, il avait juré qu’il ne voulait faire une passation avec le chef de l’Etat sortant s’il est élu. Même ressenti chez l’actuel locataire du Palais. Il nourrit une indifférence totale envers le leader de l’ex Pastef. Lors de son face à face avec la presse, il a été moulte fois interpellé sur le cas Sonko. Mais il n’a jamais prononcé son nom. Alors des discussions entre eux ne peuvent pas aboutir à grand-chose.

Quoiqu’il en soit, ce dialogue n’avait pas sa raison d’être. Les sénégalais n’en n’ont cure que Sonko sorte ou pas. Tout ce qu’ils veulent, c’est que la date de l’élection présidentielle soit fixée. C’est la seule chose qu’il demande au Président Macky Sall. Pour faire amende honorable, le chef de l’Etat doit fixer au plus vite une date. Mais aussi ne pas dépasser le 2 avril 2024 qui marque la fin de son mandat. C’est tout ce que les personnes qui l’ont élu lui demandent !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru