Affaire Seydina FALL Bougazelli : Mody NIANG, un homme bêtement aigri et méchant !

Par Cheikh Ndiaye de L’APR

Sans prendre la défense du député Seydina FALL Boughazelli sur cette affaire de faux billets, (ses avocats le feront), je ne pus cependant me taire à la sortie vile , dégradante et inhumaine de Mody Niang. Que Bougazelli vende du pain, des tickets, des habits , ou même fut un faux lion pour subvenir à ses besoins , quel rapport avec cette affaire pour laquelle il est convoqué aujourd’hui ? Que Mody Niang l’attaque sur les faits actuels liés à des fausses devises , c’est son droit le plus absolu, qu’il l’accuse même et le condamne, soit, mais quant à évoquer son passé de vendeur de ticket , de pain ou que sais-je encore, relève d’une méchanceté gratuite puisqu’on ne peut comprendre le rapport. C’est ni plus ni moins de la haine gratuite, un homme incapable de bien au point d’aller puiser dans le passé de Seydina FALL qui est déjà dans des problèmes réels, des éléments liés à ses activités d’hier pour le nuire davantage et le jeter à la vindicte populaire. Mais nous comprenons que les attaques de cet énergumène, cet inspecteur qui symbolise la plume malade , pleine de haine, sont aussi destinées à assouvir sa haine contre le pouvoir de SEM Macky SALL. Qu’il sache, qu’il mourra de haine , il ne réussira jamais dans cette entreprise.

Cheikh NDIAYE

Responsable politique APR GRAND YOFF