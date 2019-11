Des passages nuageux seront notés dans la nuit du samedi au dimanche sur une bonne partie du territoire annonce l’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) dans un bulletin de prévision.

La sensation de chaleur persistera à l’intérieur du pays où les températures journalières évolueront entre 38 et 40°C », note le bulletin qui ajoute que ‘’toutefois dans les zones côtières notamment à Dakar, le temps restera plutôt clément’’.

« La fraîcheur nocturne et matinale sera sensiblement marquée sur la quasi-totalité du territoire plus particulièrement sur le littoral et à Kolda et Kaffrine avec des températures minimales qui tourneront autour de 20°C », renseigne le document.

Les visibilités seront généralement bonnes, selon la même source, soulignant que les vents seront de secteur Nord sur le littoral et de secteur Est à Nord-est avec une intensité faible à modérée.