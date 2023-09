Cheikh Ndiaye : « Nul ne peut salir l’œuvre de Macky Sall »

Attaquer Macky Sall à l’extérieur, c’est perdre de vue les enjeux et étaler sa carence politique. Nul ne peut salir son œuvre

Pour tout s’est passé au Sénégal depuis mars 2021 où certains ont théorisé la prise du pouvoir par l’armée et prédit le chaos, pendant que d’autres, tels des vautours et charognards rodaient tranquillement pour le festin funeste, l’on se demande jusqu’à présent, au cœur des grandes chapelles occidentales , africaines et asiatiques , par quel génie le Président Macky Sall a géré cette crise. L’opinion nationale et internationale s’en félicite jusqu’à présent.

Au même moment, la manipulation de l’opinion avait fini par faire croire que le Président Macky Sall était aussi tenté par un troisième mandat. Le discours historique du 03 juillet dernier fut la douche froide pour tous ceux qui, au niveau national, avaient bâti leur existence et campagne politiques sur le 3e mandat. Au plan international , le Sénégal affirma son leadership planétaire en matière de démocratie et de liberté et le Président Macky Sall , cité et donné partout en exemple , entra dans l’histoire tel Nelson Mandela.

Qui peut alors aux yeux de l’opinion nationale et internationale, salir son œuvre ? Le suivre partout, brassards rouges et ou huées, pour contaminer ses sorties , ne changeront rien à la dimension

universelle de l’homme et des grandes idées et sur toutes les questions, à partir desquelles l’humanité peut structurer un autre ordre mondial . C’est aussi et surtout une ignorance totale des enjeux politiques de l’heure politiques surtout à quelques mois de la présidentielle de 2024. Qui n’est pas satisfait à vrai dire de la posture du président Macky Sall ! Tous ceux, pour qui le Sénégal a du sens , pour qui le Sénégal est un grand pays ,avec de grands dirigeants , sont fiers d’être sénégalais et satisfaits de la posture du Président Macky Sall qui a montré, comme d’ailleurs il l’a écrit, que le Sénégal est dans son cœur. L’opposition a du pain sur la planche et le premier ministre Amadou Ba , c’est du lourd, mais elle n’en est pas consciente et le réveil risque d’être impossible .

Cheikh Ndiaye

Responsable politique Apr Grand Yoff

Conseiller municipal

Inspecteur de l’enseignement