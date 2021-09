Cheikh Ndiaye répond au député Mamadou Lamine Diallo

A Mamadou Lamine Diallo, la vision économique du Président Macky Sall part de son vécu, et il n’y a pas d’économie sans coopération, cher aîné !

Dire que le Président Macky Sall ne fait pas de l’économie mais plutôt de la coopération, voilà la dernière communication médiatique de Mamadou Lamine Diallo, après son long sommeil dogmatique et politique. Longtemps oublié, aet absent du jeu politique pendant presque six mois , Mamadou Lamine Diallo , après les QUESTEKKI qui n’ont pas fait long feu , s’est intellectuellement mal illustré. A force de vouloir le buzz et être sur les feux de rampe, on finit par tenir des propos qui produisent l’effet contraire.

Élu en 2012 à travers un programme économique, le Yoonu Yokkutte , avec ses trois axes, faudrait-il le rappeler, la jeunesse, les femmes et le monde rural, le Président Macky Sall , jeune mais dont la Vision du développement, transcende son séjour à la tête de l’état, a formulé et développé le Plan Sénégal Émergent, qui depuis 2014 , a inscrit notre pays dans une dynamique de croissance sans précédent. Jamais dans l’histoire du Sénégal, les agrégats macro-économiques, n’ont été si durablement au vert, avec un taux de croissance de +de 6% pendant cinq années. Cette croissance s’est estompée pour redescendre à moins de 2% sous l’effet de la pandémie à covid 19.

A ce niveau , un Président qui ne fait pas de l’économie, n’aurait jamais mis en œuvre un plan FORCE COVID 19 de 1000 milliards, pour rendre notre économie résiliente, face à un virus qui résiste et étend ses tentacules de façon impressionnante. Il n’est pas nécessaire de lui rappeler les soutiens multiformes aux différents secteurs d’activités, qui portent l’activité économique et surtout ceux durement éprouvés par la pandémie.

Il faut remonter au premier plan quinquennal de Mamadou DIA ( 1961- 1965) pour retrouver une planification économique digne du nom mais pour seulement, cinq années. Après celui-ci, ce sont différents programmes et projets de lutte contre la pauvreté ou de développement orientés vers l’industrie et l’agriculture, qui ont été développés.

Faire de l’économie, c’est formuler un plan avec des axes pertinents qu’il faut rappeler, notamment à l’endroit des falsificateurs i) transformation structurelle de l’économie et croissance ii) Protection sociale et développement durable iii) bonne gouvernance, paix et sécurité, et sur un horizon d’une génération( 2014- 2035 ) avec des plans d’actions prioritaires de cinq ans. On est d’ailleurs au deuxième PAP , qui a été revu et corrigé ( PAP 2 a).

Mieux , celui qui fait de l’économie, c’est celui qui formule un plan de relance, né des leçons tirées de la pandémie à COVID 19 et qui obligent à un recentrage économique autour des secteurs productifs mais aussi et surtout de la Santé, de l’éducation et de la formation.

Faire de l’économie, c’est aussi faire de la planification avec des données statistiques récentes, fiables , permettant d’avoir une lisibilité claire des secteurs et des actions pertinentes à engager. Voilà, qui justifie le récent décret pris par SEM Macky SALL , dès son retour des États Unis pour engager le 5e recensement de la population et de l’habitat. Notre aîné , Mamadou Lamine Diallo sait que sans données récentes, fiables, pertinentes , il ne peut être question d’économie puisque celle-ci repose essentiellement sur des observations pertinentes. mais il ne le dit par malhonnêteté intellectuelle.

Enfin , la coopération bilatérale et multilatérale est indissociable de l’économie. L’ économie depuis Adam Smith , est conçue comme un circuit avec différents agents économiques, chacun avec ses fonctions particulières dans une relation interdépendante. Notre aîné n’ignore pas pas cela , ce sont les premiers contenus des étudiants en sciences économiques.

Notre aîné Mamadou Lamine Diallo sait pertinemment aussi( il ne peut l’ignorer sinon ce serait très grave ) , que l’économie moderne , mondialisée ou globalisée, pour parler comme les Anglo saxons , est à dominante coopération. Combien de contrats , aux montants astronomiques et dans tous les domaines, sont signés par les États, ou avec les multinationales , et qui le sont essentiellement par la coopération ?

En dehors de la coopération, point d’économie cher aîné et le Président Macky Sall allie bien les deux . Ce savant dosage , caractéristique d’une Vision claire , mérite d’être souligné et apprécié. Ne pas le reconnaître, c’est simplement faire preuve de manque d’objectivité.

Cheikh Ndiaye

Responsable politique APR Grand Yoff

Conseiller Municipal