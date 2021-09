Cheikh Ndiaye : « Sonko est victime d’une hyper réseaux socialisation de sa vie »

Sonko est aujourd’hui victime d’une hyper << réseau-socialisation >> et << people-lisation >> de sa vie privée et politique

S’il y a un homme politique dont la vie privée est sur la place publique , comme le sont les légumes au marché, c’est bien Ousmane Sonko, l’homme politique qui a existé grâce à une hyper réseau-socialisation de ses activités politiques. Même nous qui sommes au pouvoir, reconnaissons ce fait et ce n’est pas pour rien, qu’il est nommé par la sagesse populaire, le politicien du net.

Malheureusement, il vit aujourd’hui les conséquences douloureuses, et pour sa famille de cette surutilisation des réseaux sociaux. Toute sa vie , ses déplacements, son foyer , bref tout sur Sonko est << people- lisé >>. Quel désastre !

D’un niveau recherché, la vie politique et privée de Sonko est à l’échelle zéro et son image est la plus entamée de tous les hommes publiques. Quand on voit comment il est traîné dans la saleté virtuelle, on ne peut que nourrir par moment de la peine, mais enfin il ne récolte que ce qu’il a sèmé.

L’ affaire Adji Sarr et ses rebondissements ont sans conteste , été le point de rupture, qui a fait basculer la domination de Sonko sur les réseaux sociaux . Chaque jour , chaque heure , chaque minute, son image en pâtit et l’homme est réduit à sa simple expression. Pire , ce sont des fous comme Nitt doff qui s’occupent de la riposte sur les réseaux sociaux, et leurs interventions font plus de mal que de bien .

Après avoir tenté de détruire beaucoup personnes par les réseaux sociaux , c’est aujourd’hui lui qui est au poteau , chaque jour et de la façon la plus éhontée ( yeene neegg la). IL a même changé son look, pour encore paraître sous un joug, preuve que l’homme n’est droit dans ses bottes et qu’il réagit plus qu’il ne réfléchit face aux contextes. Pure immaturité !

Mais Sonko n’a encore rien vu du pire qui l’attend. Il sera poursuivi , insulté , traqué par ceux-là qui le soutiennent aujourd’hui dans cette épreuve. Ce sera la coalition yeewi askanwi qui lui demandera en premier des comptes ( mou yeewi askanwi) et ce spectacle méritera qu’on y assiste . En instrumentant des jeunes sur les réseaux sociaux , voilà ce que cela entraîne comme conséquence à moyen et long terme.

Complot ou pas ! Massage ou pas ! Divorce ou pas ! Qui pour démentir tout cela, et surtout comment, et avec quel lexique ?

Seigneur, pitié, puisque nous sommes tous des pêcheurs. Fasse que, quand on trouvera l’épée, qu’on la tienne de la main qui ne nous offense pas. Amen( P.COELHO )

Cheikh ndiaye

Responsable politique Apr grand yoff Conseiller Municipal