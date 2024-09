Affaire Cheikh Omar Diagne : Diomaye hésite…Sonko évite

Omar Diagne, Cheikh et homme politique a créé le premier scandale politico-religieux du Sénégal avec ses propos outrageants à l’encontre des confréries religieuses et plus précisément les Mourides. Ces derniers, révoltés, réclament son limogeage. Le président Bassirou Diomaye Faye, attendu par tout le Sénégal sur cette affaire extrêmement sensible, ne s’est toujours pas prononcé. La cité religieuse de Touba attend avec impatience le couperet du président de la république comme ses prédécesseurs qui ont réagi avant même d’avoir une explication de la personne incriminée. Mais depuis près de deux semaines, le nouveau régime est dans l’expectative car la résolution de ce problème déterminera le vrai visage de l’état…

Le début de la colère

Les mourides n’ont pas apprécié ces propos de Cheikh Omar Diagne sur les fondateurs des confréries religieuses au Sénégal. Cheikh Oumar Diagne a affirmé que les écrits de ces éminents savants, en évoquant des figures éminentes de l’islam, telles que Cheikh Saïd El Hadj Malick Sy, Cheikh Ibrahima Niass, Serigne Touba et Cheikh Omar Foutiyou, ne sont pas parfaits et qu’ils peuvent être améliorés, car, selon lui, il n’existe pas sur terre quelque chose qui n’est pas améliorable, surtout des écrits

Les premiers à riposter à ces critiques sont les Mourides puis les Tidianes. Un collège de 28 petits-fils du Cheikh et descendants de cheikhs a produit un réquisitoire dans lequel ils s’attaquent au directeur des moyens généraux de la Présidence avant d’interpeller les tenants du pouvoir. Ces mourides ont été particulièrement choqués par ces propos suivants : « Le cœur d’un musulman n’appartient pas à Serigne Touba…Que je devrais mettre Khadimou Rassoul dans mon cœur ! J’ai répondu que non absolument pas. Khadimou Rassoul moi je ne le mettrais pas…il n’est pas dans mon cœur. En plus Khadimou Rassoul est loin d’être une créature parmi les meilleures ».

Les Mourides ripostent violemment : « L’homme est un beau-parleur, pompeux et extravagant. Ou bien ces autorités ignoraient ses nombreuses déclarations diffamatoires, outrageantes et extrémistes avant sa nomination. L’homme est même un danger pour la diplomatie sénégalaise, ses propos extrêmement irrévérencieux envers le Roi du Maroc, un pays considéré comme l’un des meilleurs amis du Sénégal, constituant un risque de tension dans les relations entre nos deux pays si son cas n’est pas bien géré ».

Du côté des Tidianes la réaction est immédiate. Sur cette vidéo, des talibés Tidianes demandent le limogeage de Cheikh Omar Diagne de la Présidence. Pour eux si Cheikh Omar Diagne a pu émettre ses critiques alors qu’il est employé à la présidence, c’est que le président est d’accord avec ses propos.

Les partisans du président montent au créneau. « Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye et son Premier Ousmane Sonko ne sont, ni de près ni de loin, impliqués dans l’affaire Cheikh Omar Diagne…Considérez qu’ils ne cautionneront jamais des propos malveillants tenus à l’encontre de Serigne Touba et de Seydi Hadj Malick. Ce qu’ils disent envers Touba, c’est comment faire pour régler les problèmes d’eau à Touba » a dit Sokhna Aïda Mbodj, Directrice de la Der.

Et de son côté, le directeur des moyens généraux de la présidence ne s’avoue pas vaincu et a publié une mise au point sur les réseaux sociaux le lundi 2 septembre, pour clarifier ses propos. Dans son message, il précise également que la critique d’un savoir n’implique ni son rejet ni sa réfutation, mais vise plutôt à renforcer sa dimension scientifique pour construire de nouvelles connaissances. Pour lui, toute œuvre humaine est par nature incomplète et améliorable, et il est convaincu que les maîtres spirituels seraient satisfaits de voir leurs travaux évoluer pour aborder des sujets qu’ils n’ont pas pu traiter de leur vivant.

Et certains de ses souteneurs accusent les partisans de l’ancien régime de combattre le Président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko à travers l’affaire Cheikh Omar Diagne.

Pour l’instant le président Diomaye, selon nos sources, cherche un moyen pour éviter l’escalade dans cette crise. Et le premier ministre n’en parle pas. Selon son entourage, c’est un problème entre un citoyen sénégalais et certains religieux et que cela n’engage ni la primature ni le chef du gouvernement. Et ceux qui attendent que Cheikh Omar Diagne soit viré de la présidence devront attendre longtemps.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn