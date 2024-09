DPG incertaine de Sonko…Diomaye fonce dans le «piège» des députés

Le Déclaration de Politique Générale (DPG) du premier ministre Ousmane Sonko continue d’alimenter les débats. Personne ne sait si le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) sera à l’Assemblée nationale pour présenter les grands axes de son programme. Une polémique qui fragilise cette institution de la République. Face à la gravité de la situation, le Président Bassirou Diomaye Faye a pris son bâton de pèlerin. Mais le chef de l’Etat fonce tout droit dans le piège tendu par les députés de la majorité.

La Déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko n’a toujours pas eu lieu. Alors que l’Assemblée nationale, sous l’impulsion de l’opposition, tentait d’accélérer le processus, le président Bassirou Diomaye Faye a décidé de reprendre la main en fixant la date au 13 septembre, soit deux jours après celle annoncée par le parlement. Après réception de la lettre du locataire du Palais, l’hémicycle a finalement accédé à cette demande. Ainsi donc, cette date semble être la bonne après des mois d’attente.

Mais, un petit problème se pose car la majorité à l’assemblée nationale s’oppose à cette date. La coalition Benno Bokk Yakaar conteste cette date. Les hommes et femmes de Macky Sall soupçonnent Sonko de vouloir retarder la présentation. A cette situation, s’ajoute une série de tensions politiques, dont la récente convocation d’une session extraordinaire de l’Assemblée. Quand Abdou Mbow et Cie ont voulu introduire une motion de censure, le chef de l’Etat a réussi à contrecarrer la mesure.

La date prise par Diomaye ne sera pas sans danger. 54% des sénégalais ont élu un Président qui a juré de respecter et de faire respecter les lois et règlements du pays. Un décret est un acte réglementaire de l’exécutif. Et l’Assemblé a clairement indiqué avoir reçu une «lettre signée de son Excellence Monsieur le président de la République» qui indique clairement la tenue de la DPG le 13 Septembre. Ainsi, le chef de l’Etat engage sa parole, ce qui le contraint à aller tout au bout de sa logique. Aucun pas en arrière n’est possible.

Pourtant du côté de Benno, on doute toujours que Sonko fera sa DPG le 13 septembre. Il est plus que primordial pour le Président de respecter sa parole d’honneur. Mais aussi de démontrer clairement qu’il exerce la plénitude de ses fonctions et engagements. Diomaye ne doit pas jouer le jeu de Pastef. Le parti de Ousmane Sonko cherche par tous les moyens à dissoudre l’assemblée nationale le 12 septembre. Une grosse erreur que le président ne doit pas faire. Ce serait pousser les personnes qui ont voté pour lui à douter de sa parole. Chose très dangereuse pour un président de la République.

Pour l’Alliance Pour la République (APR) et la nouvelle opposition, ce serait aussi une aubaine si Diomaye manque à sa parole. Le «parjure d’un président» serait un bon slogan de campagne. Car si l’assemblée est dissoute, on ira directement vers une nouvelle campagne électorale. Et éventuellement vers les élections législatives. Avec le départ de Macky, l’ancien parti au pouvoir a besoin d’un os à ronger. Alors si Diomaye suit la logique de Sonko, il pourrait avoir un groupe parlementaire et non une majorité «mécanique» pour faire passer ses projets de loi

Le président Bassirou Diomaye Faye est ainsi face à ses responsabilités. Depuis son arrivée au pouvoir, le chef de l’État a tenté de tout faire dans les règles de l’art. Malheureusement pour lui, il a un premier ministre qui se comporte en chef d’opposition. Les prises de position de Ousmane Sonko sont devenues un véritable casse-tête pour le locataire du Palais. Qui doit évacuer une bonne fois pour toute la question de la Déclaration de Politique Générale (DPG). Le leader du Pastef doit se présenter face aux députés et les affronter. C’est la seule chose que Sonko peut faire pour mettre le président à l’aise !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn